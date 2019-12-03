Интернет со скидкой до 75%: как бизнесу сэкономить на доступе в глобальную сеть

Скидка на доступ в интернет до 75% предоставляется предпринимателям Алтайского края в случае подключения услуг видеонаблюдения, виртуальной АТС и гостевого Wi-Fi. Оператор готов взять все заботы по обслуживанию этих систем на себя, а вы сможете сконцентрироваться на развитии бизнеса.

Размер скидки определяется индивидуально и зависит от количества подключенных услуг и их характеристик. Чем больше сервисов берет бизнес, тем больше скидка. Установленный тариф сохраняется насовсем – то есть предложение не является временной акцией.

"Интернет сам по себе стал базовой услугой, которая нужна любому бизнесу, – рассказал начальник отдела по работе с юрлицами компании "Дианэт" Антон Варченко. – Но технологии идут дальше, и сейчас на основе интернета активно развиваются сервисы, в которых бизнес начинает ощущать потребность. Поэтому наша компания разработала новый продукт, где цена на интернет значительно снижается".

Видеонаблюдение позволяет следить за своим бизнесом с самых разных устройств и в любой точке мира – главное, чтобы был доступ в Сеть. Начать пользоваться сервисом можно подключив всего одну камеру. Удобное приложение для разных гаджетов оператор предоставляет клиенту бесплатно.

Виртуальная АТС обеспечивает порядок во входящих и исходящих звонках, помогает контролировать менеджеров, которые ведут работу с клиентами. Станцию можно интегрировать с CRM, которой пользуется ваша компания. Так бизнес не потеряет ни одного клиента, сможет вести аналитику и самостоятельно управлять услугой, настраивать ее под себя.

Гостевой Wi-Fi гарантирует соблюдение законодательства тем компаниям, которые организуют доступ в интернет для своих посетителей – кафе, гостиницам и так далее. Идентификация абонента происходит по бесплатному звонку на специальный номер – быстро и удобно.

Услуги и привлекательные предложения "Дианэта" уже оценили многие известные компании Алтайского края: сети "Мария-Ра", "Магнит", "Холидей", "Ярче", "ДНС Ритейл", крупные торговые центры Барнаула, Барнаульский молочный комбинат, ПАО "Совкомбанк", все санатории Белокурихи, Рубцовский завод запасных частей и другие.

Узнать подробности о подключении продуктов компании "Дианэт" и оставить заявку можно на сайте и у менеджеров компании по телефону: 8 (3852) 567-777