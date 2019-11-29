Кто 100 тысяч, а кто и миллион. Депутаты АКЗС вложились в марафон "Поддержим ребенка"

Несколько депутатов Алтайского краевого Заксобрания перечислили средства в помощь детям в рамках благотворительного марафона "Поддержим ребенка". Имена некоторых и пожертвованные суммы на сессии АКЗС в четверг, 28 ноября, назвал заместитель председателя парламента Сергей Серов.

"Александр Лазарев перечислил 100 тысяч рублей своей премии к ордену "За заслуги перед Алтайским краем" второй степени. Вадим Смагин – 1,056 млн рублей от завода (он является гендиректором Бочкаревского пивзавода, – прим. авт.). Многие другие депутаты – руководители крупных предприятий – тоже присоединились к марафону. Александр Балушкин помогает проводить мероприятия фонда", – сказал Серов.

Он призвал и других депутатов принять участие в сборе средств.

Средства, собранные в рамках марафона "Поддержим ребенка", идут на оказание помощи тяжелобольным детям.