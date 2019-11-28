Уральский студент спас ребенка, провалившегося под лед

17-летний студент колледжа спас школьника, который провалился под лед во время прогулки, сообщает портал "Уральский меридиан".

Парень вместе со своим товарищем находился на берегу водохранилища поселка Рефтинского. Друзья собирались порыбачить, но заметили группу учеников младших классов, которые вышли на лед. Один из школьников решил проверить ледяную корку на прочность и провалился.

Подросток крикнул остальным детям, чтобы они позвали на помощь взрослых, а сам лег на лед, подполз к краю, схватил мальчика и вытянул его на поверхность. Он снял с ребенка мокрую одежу, укутал его в свою куртку и повел к людям, где их встретил и отвез в приемный покой больницы местный житель.

МЧС рассматривает вопрос о награждении подростка за самоотверженные действия.