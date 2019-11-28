Четверг, 28 Ноябрь, 18:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,1
€ 70,57
Обь
39см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Раз в час и по адской цене: барнаульцы пожаловались Томенко на работу автобусов

, ИА "Амител"
Дети и взрослые буквально замерзают на остановках в ожидании транспорта
Фото/@belmesevo

Фото/@belmesevo

Очередное коллективное письмо по проблемам общественного транспорта отправили жители поселка Бельмесево в приемную губернатора края Виктора Томенко. Они слезно просят сократить интервалы между рейсами до 30 минут, сообщает официальный аккаунт поселка в instagram.

Жители поселка пишут, что транспорт ходит если и регулярно, то очень неудобно. Если вдруг не успел к 7:40 прибежать на остановку, то следующий автобус будет только через час, и то если не сломается или в пробке не застрянет.

Особенно в этой ситуации страдают дети.

"Уезжает дочь на танцы к 9:30, час занятия,а потом почти в 12:00 назад, час ожидания автобуса на пл.Спартака. И это вместо возможности придти домой пораньше и собраться в школу. Приезжает, бежит с остановки домой ,собирается и опять в школу бежать. 21 век", — пишет мама двух детей.

Некоторым и вовсе приходится ловить "попутки" или вызывать такси.

"Много раз видела по вечерам на Змеиногорском тракте, на остановке Южный-1, и взрослых, и детей, голосующих на дороге. Бывало, самой приходилось с Южного такси вызывать или звонить знакомым в Бельмесево, умолять, чтобы приехали за мной..."",- пишет житель Бельмесево.

Удивительное дело: поселок достаточно большой и молодой. Многие дети ходят в школы и сады Барнаула. Что делать тем, кто не имеет машины? Вариант один — автобус.

"Мало того что автобусы ходят редко, 104ю очень часто ломается. Люди идут на остановку, а автобуса нет. Он то сломался, то застрял неизвестно где. Гарантия, что мы сможем уехать на работу , в поликлинику, детский сад отсутствует", — пишут отчаявшиеся жители поселка.

Редакции "Амител" удалось связаться с компанией-перевозчиком "БарнаулПассажирТранс". В отделе эксплуатации сообщили, что автобусы ходят по графику почти со стопроцентной регулярностью.

"Вообще автобус №104 уже ходит по расписанию стабильно. Регулярность его составляет 99,9%. Их на линии два, еще ходит 104ю. В вечернее время они могут опаздывать из-за пробок на Змеиногорском тракте, от этого никто не застрахован", — прокомментировали данную ситуацию в отделе эксплуатации.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула комментарий по этому поводу дать не смогли и перенаправили в мэрию. Там нам предоставили официальный комментарий. Дело в том, что автобусные маршруты Барнаул-Бельмесево являются нерентабельными и никаких изменений пока не предвидится.

"Указанные маршруты являются низкорентабельным. Убытки, понесенные пассажироперевозящими предприятиями от работы по данным маршрутам, компенсируются за счет средств бюджета города. Организация дополнительных рейсов по маршрутам №104, 104ю потребует дополнительных финансовых затрат, необходимых для поддержания работы маршрутов. Учитывая ограниченность бюджетных средств, выделяемых на данные цели, а также результаты анализа пассажиропотока, организовать дополнительные рейсы по маршрутам №104, 104ю в настоящее время не представляется возможным", — прокомментировала мэрия.

Также в мэрии добавили, что расписание движения общественного транспорта составлено на основе изучения пассажирского потока, создано перевозчиком и согласовано с комитетом по транспорту.

Но есть и те, кто в принципе всем доволен.

"Я живу в Бельмесево недолго, всего полгода. В город езжу по делам или к врачам. Особого перекоса в расписании не заметила. Да, бывает, что пробка, и автобус приходится ждать. Но если я пришла к назначенному в расписании часу на остановку, то всегда уезжаю почти вовремя", — сказала amic.ru жительница поселка Юлия.

Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

28.11.2019 17:50
гость

А попробуйте задать "БарнаулПассажирТранс" вопрос: "А что, если мы сделаем в этом направлении дополнительный маршрут для малогабаритных автобусов?"
Я думаю, что "БарнаулПассажирТранс" к этому отнесётся очень критично. В то же время сам "БарнаулПассажирТранс" отчего-то не стремится повышать рентабельность своих перевозок.
Дотации это хорошая рентабельность.

28.11.2019 18:16
Morena

Жители Бельмесей, вы о чем?
В городе, который вошёл в 20-ку по качеству жизни по определению не может быть таких проблем.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
18:10
Ледовый каток на стадионе "Клевченя" готов к массовым покатушкам 1
17:44
Помогать и не стыдиться: в Алтайском крае проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 0
17:40
Чай - напиток не простой. Диетолог рассказала об опасных свойствах напитка 0
17:33
Раз в час и по адской цене: барнаульцы пожаловались Томенко на работу автобусов 2
17:07
Уральский студент спас ребенка, провалившегося под лед 0
16:42
РЖД запустит скоростной поезд из Барнаула до Новосибирска в 2020 году 5
16:32
Самые крутые "сёрферы" живут в Тальменке: топ-5 интернет-активных районов края 1
16:20
Врачи отказались нести пенсионерку на носилках и она умерла, спускаясь по лестнице 16
16:10
Тихий убийца. Врач рассказал об особенностях диагностики рака поджелудочной 0
16:01
Чтобы строить бизнес было проще: что дает личный кабинет ФНС 1
15:50
Ученые выяснили, как животные не толстеют, пока находятся в спячке 7
15:47
Бюджет Алтайского края 2020 дает возможности для развития территорий – депутат АКЗС 1
15:44
"Билайн" сохраняет лидерство в темпах развития сети 4G 2
15:29
Давайте жить дружно: как прошла очередная сессия алтайского парламента 0
15:10
Оплатить участие в долевом строительстве маткапиталом теперь можно по-новому 1
15:02
Не только рост продаж: зачем алтайскому бизнесу виртуальная АТС 0
14:52
Цифровые табло установят на стадионе "Динамо" и "Титов-арене" в Барнауле 2
14:44
Видео, где бульдог и девочка пытаются залезть на диван, рассмешило пользователей сети 1
14:33
Жителям Ярового не будут компенсировать электричество, потраченное на обогреватели 3
14:22
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,4% 2
14:07
Ни котам, ни рыбам: "Аэрофлот" не пустил на борт пассажира с горбушей 7
13:55
Пришлось. В парламенте Алтайского края объяснили отмену закона о домашних животных 3
13:42
Больно сидеть: затравленную из-за чаепития российскую школьницу избил одноклассник 45
13:31
Можно ли обойтись без костной пластики: семь вопросов об имплантации зубов 1
13:20
Не курят и не пьют: на Алтае займутся здоровьем сотрудников крупных заводов 10
13:13
Иномарка врезалась в "Газель" в Бийске: пассажир легковушки госпитализирован 4
13:07
Доступная помощь. Новый ФАП построили в Первомайском районе 3
13:01
Ученый АлтГТУ выиграл престижную мировую премию за разработку в сфере энергетики 1
12:52
"Справедливая Россия" открыла новый офис в Барнауле 3
12:43
Смекалочка: полицейские подкупили ранее судимого мужчину, чтобы задержать его 4
12:32
Боулинг и бесплатный кинотеатр. Как может измениться Нагорный парк уже в 2020 году 6
12:15
Ученые выяснили, какая опасность подстерегает людей в домах и квартирах 6
12:05
Всё хорошо, всё плохо. Депутаты приняли бюджет Алтайского края с критикой и спорами 0
11:52
В Приамурье молодой человек убил 17-летнюю девушку за отказ от интима 14
11:32
"Земля возможностей": можно ли на Алтае превратить творчество в прибыльный бизнес 5
11:22
Кодовое слово: жители Алтая смогут получать финансовую информацию в ПФР по телефону 0
11:12
Справедливый и умный: барнаульцы назвали главные качества хорошего руководителя 7
11:01
Бешеная лиса покусала трех жителей алтайского села 0
10:49
Путин порекомендовал российским СМИ отвлечься от проблем Украины 14
10:42
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря 3
10:30
Где в Барнауле быстро снять стресс и расслабиться перед праздниками 0
10:16
Мошенник под видом военнослужащего похитил у жительницы Барнаула почти полмиллиона 3
10:02
Каждый барнаулец может стать Дедом Морозом, исполнив мечты детей из малоимущих семей 2
10:00
"Поразило сравнение Барнаула с Францией": глава Минтранса Алтая ответил Варламову 26
09:55
В Сибири найдена мумия щенка возрастом 18 тысяч лет 1
09:43
Мария Бутина отозвала апелляцию на приговор в США 15
09:30
В Барнауле перекроют движение на площади Свободы 4
09:14
"Достойный старт": врио главы Барнаула занял 38-е место в рейтинге градоначальников 23
09:02
Первокурсники АлтГТУ в Барнауле стали участниками федерального проекта Альфа-Банка 1
08:52
Сын Никаса Сафронова рассказал, почему его "засосало" в унитаз в самолете 23
08:31
"А мы тут плюшками балуемся". "Пионер" отмечает свое трехлетие 1
08:21
Мужчина погиб в пожаре на Алтае, пока люди снимали горящий дом на видео 16
08:14
Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2019 году и как задать вопрос 21
08:00
Успей до Нового года. Почему автомобиль нужно купить до конца 2019 года 0
07:51
Школьница из Барнаула Анна Филипчук записала клип со Стасом Пьехой 7
07:32
Дорогу молодым: в Алтайском крае выбирают лучшие бизнес-идеи 0
07:18
Срыв сроков и "никакие" документы: что мешает большой стройке на Алтае 6
07:08
Скворцова: заболеваемость гриппом в России начнет расти перед Новым годом 2
06:59
"Нужно спрашивать жителей": депутат Романенко о строительстве соцобъектов на Алтае 3
06:32
Былое величие: заброшенные памятники бывшей Югославии как отдельный вид прекрасного 6
06:03
Рождественский пост – 2019: что запрещено, как питаться и всем ли это нужно делать 0
06:00
Четверг в Алтайском крае будет теплым и безветренным 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.