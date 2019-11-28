Чай - напиток не простой. Диетолог рассказала об опасных свойствах напитка

Специалист национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша дала несколько советов по употреблению чая и рассказала о его свойствах, сообщают "РИА Новости".

Не смотря на то, что чай тонизирует организм, его потребление следует сократить тем, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также людям с повышенной кислотностью желудка.Чай способен раздражать слизистую пищеварительного тракта и вызывать изжогу.

Напиток противопоказан лицам, страдающим гипертонией и атеросклерозом, поскольку вызывает учащение сердцебиения и усиливает выделение желудочного сока.

Зеленый чай содержит большое количество солей, что может привести к появлению камней в почках. А крепкий черный чай усиливает мозговую активность и противопоказан людям, страдающим бессонницей.

"Если вы выпиваете черный или зеленый чай и понимаете, что после выпитого напитка вам спится хуже, то нужно в дальнейшем ограничить себя в этом", — порекомендовала врач.