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100 коллекций со скидкой 20%. В "Российском кафеле" началась главная распродажа года

, ИА "Амител"
Только три дня – в Black Friday – всех покупателей здесь ждут шокирующие скидки и бесплатный дизайн-проект

Уже 20 лет клиенты сети салонов "Российский кафель" делают ремонт с использованием, пожалуй, лучшей керамической плитки. За время работы компании удалось тщательно изучить рынок – чтобы предвосхищать все желания клиентов.

Ассортимент магазинов регулярно обновляется за счет выхода новых коллекций, выполненных в различных стилях, – от классического до ультрасовременного. Здесь представлена керамическая плитка не только ведущих российских производителей, но и лучших европейских фабрик, а также керамогранит, сухие строительные смеси, санфаянс и мебель для ванных комнат.

 

А в главную распродажу года – "Черную пятницу" – у всех покупателей есть возможность приобрести все это с огромными скидками. Только три дня – с 29 ноября по 1 декабря 2019 года – во всех салонах сети действует скидка 20% на более чем 100 коллекций. И,  как всегда, каждому покупателю керамической плитки – дизайн-проект в подарок. Не упустите свой шанс выгодно обновить интерьер!

Подробную информацию об акции вы можете узнать на сайте roskafel.ru и в салонах сети.

Сеть салонов "Российский кафель" в Барнауле
пр. Калинина, 5
ул. Попова, 188 а
Правобережный тракт, 23 б
пр. Красноармейский, 15 (ТОЦ "Демидовский", 1 этаж)
пр. Космонавтов, 6 г (ТВК "Республика", 1 этаж)
Тел.: +7(3852) 25-09-09, 68-52-69
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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