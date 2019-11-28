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Помогать и не стыдиться: в Алтайском крае проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

, ИА "Амител"
Молодежи рассказывают об основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД" проходит в Алтайском крае. Это мероприятие всероссийского масштаба, к которому присоединился наш регион. Представители регионального минздрава, врачи и волонтеры проводят мероприятия, посвященные вопросам профилактики ВИЧ. В частности, молодым людям объясняют, как передается инфекция и как можно себя обезопасить. Акция приурочена ко Дню борьбы со СПИДом, который 1 декабря отмечают во всем мире.

Помочь может каждый

В эти дни в Алтайском крае, как и по всей стране, проходит целый комплекс мероприятий, на которых населению рассказывают о ВИЧ-инфекции.

Чем больше знаешь о болезни, тем проще от нее защититься, пояснили в министерстве здравоохранения Алтайского края. Поэтому людям стараются разъяснить особенности методов профилактики ВИЧ и диагностики.

В вузах края, библиотеках и даже в трудовых коллективах проходят лекции по теме "Все, что нужно знать о ВИЧ-инфекции". А чтобы лекция была не только познавательной, но еще и полезной, специалисты краевого центра по борьбе со СПИДом предлагают слушателям бесплатно пройти экспресс-тестирование.

Кстати, самым активным гражданам в центре предлагают самим стать волонтерами и проводить подобные мероприятия. Поэтому активистов в крае становится все больше.

Если стыдиться, ничего не выйдет

Добровольцы участвуют и в онлайн-семинарах, посвященных теме профилактики СПИДа и отношению к людям с ВИЧ.

Например, 27 ноября Росмолодежь и движение "Волонтеры-медики" провели вебинар, где обсуждали взаимодействие общества и государства в борьбе со СПИДом. Вебинар прошел в рамках семинара-форума с представителями органов исполнительной власти.

Один из важных вопросов, который затронули во время вебинара — не допустить дискриминации ВИЧ-инфицированных людей. Людям не должно быть стыдно за свой диагноз, тогда и профилактика ВИЧ-инфекции будет гораздо эффективнее, считают специалисты.

А пока люди стыдятся диагноза ВИЧ, нельзя даже подсчитать точное число заболевших.

Профилактика не только по праздникам

29 ноября в крае пройдет единый день профилактики ВИЧ-инфекции "День здорового образа жизни". Для школьников и студентов проведут не просто лекции: рассказывать о ВИЧ и СПИДе им будут в живой и трендовой форме: квизы, квесты и интерактивные игры. Молодые люди — первые в группе риска, а потому работать с ними особенно важно, сообщил завотделом профилактики краевого центра по борьбе со СПИДом Виталия Эйхмана.

Кроме того, в начале декабря все желающие смогут бесплатно проверить свой ВИЧ-статус. Акция пройдет в Барнауле в ТЦ "Пионер".

"Мы планируем 1 декабря провести масштабное экспресс-тестирование в ТЦ "Европа", а 2 декабря — в "Пионере". Это абсолютно бесплатные акции для всех желающих. Все эти мероприятия приурочены к Дню борьбы со СПИДом, но на самом деле мы ведем профилактику регулярно. Практически каждую неделю мы приходим в вузы или школы и читаем лекции, проводим тестирования. Профилактика ВИЧ — постоянная работа, ее нельзя вести эпизодами", — подчеркнул Эйхман.

Он также напомнил, что человек может значительно уменьшить риск заражения, если будет использовать контрацептивы и не употреблять наркотики.

Справка: Вирус иммунодефицита человека открыли 35 лет назад, и за это время в мире было инфицировано ВИЧ более 74,9 млн человек. Из них 32 млн человек умерло от сопутствующих СПИДу болезней. В Алтайском крае, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано более 31,5 тыс человек, инфицированных ВИЧ. За первые 10 месяцев 2019 года на территории края выявлено 1806 новых случаев заражения. Кстати, это 12,8% чем за тот же период в 2018 году. Но при этом многие отмечают, что реальное количество зараженных может быть гораздо больше: не все знают о своем диагнозе и не все проходят терапию.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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