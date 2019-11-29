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Власти Алтая надеются получить первые 2 млрд по "топилинской программе" в 2020 году

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Всего региону обещали 10 млрд рублей

Алтайский край может получить первые 2 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития уже в 2020 году. Об этом журналистам рассказал председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

"Мы ожидаем, что правительство РФ примет решение, по которому край получит дополнительные средства на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития. Около 2 миллиардов мы надеемся получить уже на следующий год", – сказал Романенко.

По этой программе, куда кроме Алтайского края вошло еще девять регионов, федерация выделит 100 млрд рублей на пять лет. Алтай планирует получить за этот срок 10 млрд рублей.

Также региону могут выделить в 2020 году дополнительные деньги на национальные проекты и по другим федеральным программам, добавил Романенко. В принятом 28 ноября на сессии АКЗС бюджете на следующий год уже заложено из федеральных средств 55,6 млрд рублей.

Говоря о бюджете в целом, Романенко назвал его, с одной стороны, социально ориентированным (более 70% средств будут направлены на реализацию социальных обязательств), с другой – направленным на экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности.

"Если в текущем году на государственную поддержку инвесторов выделили 75 млн рублей, в то следующем будет уже 250 млн. Это субсидирование налогов, компенсации процентной ставки по взятым кредитам", – пояснил председатель АКЗС.

Из важных расходов он назвал 6 млрд рублей на реализацию краевой адресной инвестиционной программы. На них в следующем году откроют 159 объектов (в том числе 94 после капитального ремонта), на 50 продолжат работы, еще по 37 начнут готовить проектную документацию. Только в следующем году введут в эксплуатацию или начнут строить 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Плюс к этому школы, детсады, объекты здравоохранения, жилищно-коммунальные объекты.

Кроме этого, Александр Романенко отметил значительный прирост в части финансовой помощи муниципалитетам – сумма на выравнивание составит 1,6 млрд рублей, дотации на сбалансированность – 500 млн рублей.

Значительно вырастет и объем средств на поддержку местных инициатив – до 250 млн рублей (два года назад было всего 40 млн). На эти деньги жители муниципалитетов могут отремонтировать дорогу, построить детскую площадку, провести освещение на улице.

"Претензии к бюджету есть, а если есть, то их нужно высказывать. Но к ним, как и в целом к бюджету, надо подходить принципиально. Я, как человек, на протяжении многих лет занимающийся организацией бюджетного процесса в Алтайском крае, могу подтвердить, что такой рост дополнительных доходов (более 10%), который мы учли при возвращении к первому чтению закона о краевом бюджете, беспрецедентно высокий для нашего региона", – подчеркнул он. 

За принятие бюджета проголосовали депутаты фракции "Единая Россия" и "Справедливая Россия", против – КПРФ и ЛДПР.

В 2020 году доходы казны составят 112,4 млрд рублей, расходы – 118 млрд рублей, дефицит – 5,6 млрд рублей. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.11.2019 08:12
- гость -

Романенко получит, не сомневаемся. 2 млрд. на очковтирательство, выборы же надвигаются.

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