Необычные татуировки с трогательными историями

Фото: AdMe
Иногда рисунок на теле – это не просто красивая картинка. Некоторые люди делают себе татуировки в память о людях и важных событиях, произошедших в их жизни.
В соцсетях пользователи поделились трогательными историями, связанными с их тату.
Комментарии
Татухи набивают слабоумные люди.
Новозеландец Алистер Кэмбелл сделал первую татуировку в виде кохлеарного импланта, чтобы поддержать свою 6-летнюю дочь. Недавно он сделал вторую, чтобы поддержать сына, который также недавно лишился слуха.
Классно придумано и воплощено.
Я понять могу еще память о родителях и прочее....но татухи домашних животных....люди - вы с ума сходите.
Дикари-с...
ДБ (c)