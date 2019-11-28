Ледовый каток на стадионе "Клевченя" готов к массовым покатушкам

Главная ледовая арена края на стадионе "Клевченя" готова к массовому испытанию коньками.

"Ледовары" около трех недель днем и ночью трудились над созданием катка. Лед готов. Массовые покатушки начнутся с 30 ноября с шести часов вечера. До этого времени на арене будут тренироваться конькобежцы, сообщает администрация стадиона.

Также во время досуга можно будет перекусить в кафе, выпить кофе или чай. На месте работают гардероб, прокат коньков, искусственное освящение.

Со своими коньками вход бесплатный, прокат одной пары будет стоить 200 рублей час, заточка пары коньков обойдется барнаульцам в 200 рублей, гардероб — 30 рублей.

Залог за прокат коньков составляет тысячу рублей или паспорт.