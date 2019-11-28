Бездомный пес спас пятерых котят, которых выбросили на обочину трассы

Бездомный пес по кличке Спокойствие в канадской провинции Онтарио нашел и согрел своим телом пятерых котят. Фотографии четвероногого героя опубликованы на странице приюта для животных Pet and Wildlife Rescue.

Собаку, свернувшуюся в клубок, заметил на обочине проезжающий мимо водитель. Он позвонил в приют и сообщил о находке. Оказалось, что своим телом пес прикрыл замерзающих котят. Работник приюта пояснил, что на тот момент котятам было не больше пяти недель и если бы не Спокойствие, то их ждала неминуемая гибель.

Сейчас спаситель охраняет малышей, а люди ищут для него новый дом, шутливо подмечая, что с котами он точно найдет общий язык. Пес очень энергичен, нуждается в воспитании и подойдет для семьи, где нет других собак.