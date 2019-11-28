Бездомный пес спас пятерых котят, которых выбросили на обочину трассы

Бездомный пес по кличке Спокойствие в канадской провинции Онтарио нашел и согрел своим телом пятерых котят. Фотографии четвероногого героя опубликованы на странице приюта для животных Pet and Wildlife Rescue.
Собаку, свернувшуюся в клубок, заметил на обочине проезжающий мимо водитель. Он позвонил в приют и сообщил о находке. Оказалось, что своим телом пес прикрыл замерзающих котят. Работник приюта пояснил, что на тот момент котятам было не больше пяти недель и если бы не Спокойствие, то их ждала неминуемая гибель.
Сейчас спаситель охраняет малышей, а люди ищут для него новый дом, шутливо подмечая, что с котами он точно найдет общий язык. Пес очень энергичен, нуждается в воспитании и подойдет для семьи, где нет других собак.
Комментарии
Супер собакен!
Вот где добро. Вот где сила духа у собаки. Такой пёс может быть отличным другом в какой-то семье. Надеюсь, что за данный поступок его приютили и накормили. очень хочется, что бы не было бездомных животных, но всем не помочь к сожалению.
многим людям стоит поучиться у этой собаки
Пёс и тот отдает тепло маленьким.А руководители России плевали на деревни.