Эксперты посчитали, сколько лет россияне выплачивают ипотеку за "однушку"

Российской семье в среднем требуется 11 лет на то, чтобы выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов "Авито.Недвижимость".
В расчетах использовались средние показатели стоимости квартир, средний ежемесячный доход на одного члена семьи, а также первоначальный взнос, который составляет 10% от стоимости квартиры и ипотечную ставку в 10%.
"Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и шесть месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры", — говорится в исследовании.
Отмечается, что быстрее всего ипотеку могут выплатить жители Челябинской области, где на закрытие кредита уйдет в среднем 2 года и 8 месяцев. В Москве за "однушку" в среднем придется платить 24 года.
Комментарии
Крутые однако зарплаты у Челябинских парней.
11 лет нужно для того, что бы выплатить Ипотеку за квартиру. Это конечно же полный бред. Для начала, можно стараться заработать больше если варит голова, или просто сменить работу. Я понимаю, что бывают разные ситуации, но все же 11 лет это много.