Эксперты посчитали, сколько лет россияне выплачивают ипотеку за "однушку"

Российской семье в среднем требуется 11 лет на то, чтобы выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов "Авито.Недвижимость".

В расчетах использовались средние показатели стоимости квартир, средний ежемесячный доход на одного члена семьи, а также первоначальный взнос, который составляет 10% от стоимости квартиры и ипотечную ставку в 10%.

"Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и шесть месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры", — говорится в исследовании.

Отмечается, что быстрее всего ипотеку могут выплатить жители Челябинской области, где на закрытие кредита уйдет в среднем 2 года и 8 месяцев. В Москве за "однушку" в среднем придется платить 24 года.