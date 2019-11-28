Новым главой Заринска, ожидаемо, стал Виктор Азгалдян

28 ноября на сессии Заринского городского Собрания депутатов главой города был избран Виктор Азгалдян.

На пост претендовали 4 кандидата. 13 из 18 депутатов проголосовали за действующего главу Заринского района Азгалдяна. Свои полномочия он будет исполнять в течении пяти лет.

Ранее, выступая перед Президиумом регионального политсовета "Единой России" Виктор Азгалдян заявил о готовности работать на благо города. Он был утвержден в качестве кандидата на пост главы города от партии.

Напомним, что бывший глава Заринска Иван Терешкин добровольно покинул свой пост в июле 2019 года. Он руководил городом на протяжении 11 лет.