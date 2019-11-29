"Техностарт" для успешного будущего: АлтГТУ проводит конкурс для молодежи

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства проводит конкурс бизнес-идей "Техностарт".

В соответствии с положением конкурса, до 12 декабря 2019 года ученикам школ, студентам профессиональных образовательных организаций и вузов, а также молодым ученым необходимо предоставить в оргкомитет (fvaagtu@mail.ru) заявку по одному из направлений: "Бизнес-идея" и "Успешный старт".

Конкурс проводится для привлечения молодежи к предпринимательской деятельности в Алтайском крае, развитию ее деловой активности, поддержки конкурентно-способных бизнес-идей с перспективой дальнейшего участия в федеральных проектах, программах и форумах.

Презентация лучших проектов и награждение победителей "Техностарта" состоится 19 декабря 2019 года. Помимо ценных призов, авторы самых ярких бизнес-проектов получат рекомендации экспертов по их дальнейшему развитию.

В состав экспертного жюри входят представители органов законодательной и исполнительной власти, Алтайского краевого фонда поддержи предпринимателей, руководители организаций и предприятий Алтайского края.

Вопросы по участию можно задать представителю АлтГТУ Владиславу Федорову по телефону: +7906-961-64-59