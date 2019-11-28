Черную дыру рекордной массы обнаружили ученые в созвездии Близнецов

Ученые обнаружили необычную черную дыру, масса которой минимум в 69 раз больше солнечной, сообщает ТАСС. Объяснить ее существование в Млечном Пути сложнее, чем наличие сверхтяжелых черных дыр в далеких галактиках.

"Мы всегда думали, что самые крупные звезды нашей Галактики должны терять большую часть массы на последних фазах своей жизни. По этой причине они в принципе не могут порождать столь крупные черные дыры – ее масса почти в два раза выше, чем то, что мы считали возможным. Теперь теоретикам придется задуматься о том, как возникают такие объекты", – прокомментировал один из авторов исследования, профессор Национальной астрономической обсерватории КНР при Китайской академии наук Цзифэн Лю.

Открытие ученых стало первым наглядным примером существования "невозможно тяжелой" черной дыры в нашей галактике.