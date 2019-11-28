Мужчина умер в отделении банка в Новоалтайске

Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщили, что в отделении Сбербанка в Новоалтайске умер мужчина.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Установлено, что пенсионер скончался на 89-м году жизни. Сейчас полицейские ищут родственников умершего.

Информация о происшествии уточняется.