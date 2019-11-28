Мужчина умер в отделении банка в Новоалтайске

Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщили, что в отделении Сбербанка в Новоалтайске умер мужчина.
По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Установлено, что пенсионер скончался на 89-м году жизни. Сейчас полицейские ищут родственников умершего.
Информация о происшествии уточняется.
Комментарии
89... эх... хоть до половины его возраста дожить бы... завидую черной завистью...
Просто могло прихватить сердце или может он до этого был болен. Это же банк. Бесконечные очереди. Нужно разбирать не полиции, а врачам. Но в любом случае они скажут причину смерти, но это будет не много позже.