Специалисты рассказали, как оставаться в форме после 40 лет

Американские диетологи рассказали, как побороть жир на животе после сорока лет, пишет РИА "Новости".

Специалисты уверены, что до 39 лет можно иногда позволить себе фастфуд и другие калорийные продукты, но после 40 обмен веществ в организме сильно замедляется. Если не заниматься спортом, то жир на животе начнет скапливаться, что приведет к проблемам со здоровьем.

Оставаться в хорошей форме можно в любом возрасте, если следовать простым рекомендациям.

Чтобы наращивать мышечную массу и избежать дефицита железа в организме, нужно пару раз в неделю есть красное мясо. Вегетарианцам стоит чаще употреблять зерновые, фрукты и зеленые листовые овощи. Вредные углеводы лучше исключить из рациона.

После 50 лет нужно есть больше продуктов, которые способствуют нормализации уровня сахара в крови и следить за уровнем холестерина.

Также рекомендуется употреблять орехи, оливковое масло, рыбу и обезжиренные молочные продукты.