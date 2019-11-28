Ресторанную компанию Ольги Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы оштрафовал ресторанную компанию Ольги Бузовой "Бузова Рест Компани" на 100 тысяч рублей. Отмечается, что фирма занимается продвижением ресторанов BUZfood.

Сеть ресторанов привлекли к ответственности по статье за производство или оборот алкогольной продукции с нарушением лицензионных требований.

В чем конкретно обвиняется компания певицы, не указано, но по сообщению источников, причиной для иска стала продажа алкоголя без соответствующей лицензии.

Штраф ответчик обязан оплатить не позднее 60 дней со вступления решения суда в законную силу, пишет РИА "Новости".