Четверг, 28 Ноябрь, 23:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,1
€ 70,57
Обь
39см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Ресторанную компанию Ольги Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Предприятие реализовывало алкоголь без соответствующего разрешения
Фото: irecommend.ru

Фото: irecommend.ru

Арбитражный суд Москвы оштрафовал ресторанную компанию Ольги Бузовой "Бузова Рест Компани" на 100 тысяч рублей. Отмечается, что фирма занимается продвижением ресторанов BUZfood. 

Сеть ресторанов привлекли к ответственности по статье за производство или оборот алкогольной продукции с нарушением лицензионных требований. 

В чем конкретно обвиняется компания певицы, не указано, но по сообщению источников, причиной для иска стала продажа алкоголя без соответствующей лицензии. 

Штраф ответчик обязан оплатить не позднее 60 дней со вступления решения суда в законную силу, пишет РИА "Новости".

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:19
Двое подростков в Алтайском крае предстанут перед судом за убийство двоих мужчин 0
22:48
ФАС предупреждает россиян о росте цен на бензин в 2020 году 0
22:17
Ресторанную компанию Ольги Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей 0
21:40
Специалисты рассказали, как оставаться в форме после 40 лет 0
21:02
Мужчина умер в отделении банка в Новоалтайске 2
20:45
Черную дыру рекордной массы обнаружили ученые в созвездии Близнецов 0
20:14
"Снимать режим ЧС в Яровом не имеем права" – Игорь Степаненко 1
19:51
Эксперты посчитали, сколько лет россияне выплачивают ипотеку за "однушку" 4
19:01
Новым главой Заринска ожидаемо стал Виктор Азгалдян 0
18:47
Бездомный пес спас пятерых котят, которых выбросили на обочину трассы 5
18:10
Ледовый каток на стадионе "Клевченя" готов к массовым "покатушкам" 3
17:44
Помогать и не стыдиться: в Алтайском крае проходит акция "Стоп ВИЧ/СПИД" 1
17:40
Чай – напиток не простой. Диетолог рассказала о его опасных свойствах 3
17:33
Раз в час и по адской цене: барнаульцы пожаловались Томенко на работу автобусов 31
17:07
Уральский студент спас ребенка, провалившегося под лед 1
16:42
РЖД запустит скоростной поезд из Барнаула до Новосибирска в 2020 году 8
16:32
Самые крутые "сёрферы" живут в Тальменке: топ-5 интернет-активных районов края 1
16:20
Врачи отказались нести пенсионерку на носилках и она умерла, спускаясь по лестнице 20
16:10
Тихий убийца. Врач рассказал об особенностях диагностики рака поджелудочной 0
16:01
Чтобы строить бизнес было проще: что дает личный кабинет ФНС 1
15:50
Ученые выяснили, как животные не толстеют, пока находятся в спячке 7
15:47
Бюджет Алтайского края 2020 дает возможности для развития территорий – депутат АКЗС 1
15:44
"Билайн" сохраняет лидерство в темпах развития сети 4G 3
15:29
Давайте жить дружно: как прошла очередная сессия алтайского парламента 0
15:10
Оплатить участие в долевом строительстве маткапиталом теперь можно по-новому 1
15:02
Не только рост продаж: зачем алтайскому бизнесу виртуальная АТС 0
14:52
Цифровые табло установят на стадионе "Динамо" и "Титов-арене" в Барнауле 3
14:44
Видео, где бульдог и девочка пытаются залезть на диван, рассмешило пользователей сети 1
14:33
Жителям Ярового не будут компенсировать электричество, потраченное на обогреватели 3
14:22
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,4% 2
14:07
Ни котам, ни рыбам: "Аэрофлот" не пустил на борт пассажира с горбушей 8
13:55
Пришлось. В парламенте Алтайского края объяснили отмену закона о домашних животных 3
13:42
Больно сидеть: затравленную из-за чаепития российскую школьницу избил одноклассник 46
13:31
Можно ли обойтись без костной пластики: семь вопросов об имплантации зубов 1
13:20
Не курят и не пьют: на Алтае займутся здоровьем сотрудников крупных заводов 10
13:13
Иномарка врезалась в "Газель" в Бийске: пассажир легковушки госпитализирован 4
13:07
Доступная помощь. Новый ФАП построили в Первомайском районе 4
13:01
Ученый АлтГТУ выиграл престижную мировую премию за разработку в сфере энергетики 1
12:52
"Справедливая Россия" открыла новый офис в Барнауле 4
12:43
Смекалочка: полицейские подкупили ранее судимого мужчину, чтобы задержать его 4
12:32
Боулинг и бесплатный кинотеатр. Как может измениться Нагорный парк уже в 2020 году 6
12:15
Ученые выяснили, какая опасность подстерегает людей в домах и квартирах 6
12:05
Всё хорошо, всё плохо. Депутаты приняли бюджет Алтайского края с критикой и спорами 1
11:52
В Приамурье молодой человек убил 17-летнюю девушку за отказ от интима 14
11:32
"Земля возможностей": можно ли на Алтае превратить творчество в прибыльный бизнес 5
11:22
Кодовое слово: жители Алтая смогут получать финансовую информацию в ПФР по телефону 0
11:12
Справедливый и умный: барнаульцы назвали главные качества хорошего руководителя 8
11:01
Бешеная лиса покусала трех жителей алтайского села 0
10:49
Путин порекомендовал российским СМИ отвлечься от проблем Украины 14
10:42
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря 4
10:30
Где в Барнауле быстро снять стресс и расслабиться перед праздниками 0
10:16
Мошенник под видом военнослужащего похитил у жительницы Барнаула почти полмиллиона 3
10:02
Каждый барнаулец может стать Дедом Морозом, исполнив мечты детей из малоимущих семей 2
10:00
"Поразило сравнение Барнаула с Францией": глава Минтранса Алтая ответил Варламову 26
09:55
В Сибири найдена мумия щенка возрастом 18 тысяч лет 1
09:43
Мария Бутина отозвала апелляцию на приговор в США 15
09:30
В Барнауле перекроют движение на площади Свободы 5
09:14
"Достойный старт": врио главы Барнаула занял 38-е место в рейтинге градоначальников 26
09:02
Первокурсники АлтГТУ в Барнауле стали участниками федерального проекта Альфа-Банка 1
08:52
Сын Никаса Сафронова рассказал, почему его "засосало" в унитаз в самолете 24
08:31
"А мы тут плюшками балуемся". "Пионер" отмечает свое трехлетие 1
08:21
Мужчина погиб в пожаре на Алтае, пока люди снимали горящий дом на видео 16
08:14
Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2019 году и как задать вопрос 21
08:00
Успей до Нового года. Почему автомобиль нужно купить до конца 2019 года 0
07:51
Школьница из Барнаула Анна Филипчук записала клип со Стасом Пьехой 7
07:32
Дорогу молодым: в Алтайском крае выбирают лучшие бизнес-идеи 0
07:18
Срыв сроков и "никакие" документы: что мешает большой стройке на Алтае 6
07:08
Скворцова: заболеваемость гриппом в России начнет расти перед Новым годом 2
06:59
"Нужно спрашивать жителей": депутат Романенко о строительстве соцобъектов на Алтае 3
06:32
Былое величие: заброшенные памятники бывшей Югославии как отдельный вид прекрасного 6
06:03
Рождественский пост – 2019: что запрещено, как питаться и всем ли это нужно делать 0
06:00
Четверг в Алтайском крае будет теплым и безветренным 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.