Двое подростков в Алтайском крае предстанут перед судом за убийство двоих мужчин

Двое подростков 15 и 16 лет предстанут перед судом за жестокое убийство двух жителей Солонешенского района, сообщили в СК по региону.

Установлено, что обвиняемые пришли к 52-летнему мужчине, чтобы разобраться, кто украл у них запчасти. Подростки считали, что сделать это мог знакомый местного жителя. В ходе ссоры они жестоко избили его, используя металлическую арматуру. Увидев, что в дом вошел 37-летний гость хозяина, они также стали наносить ему удары, в том числе металлической дверью от печки. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Следствию удалось доказать виновность подростков. В ближайшие два месяца их дело будет передано в суд для рассмотрения.