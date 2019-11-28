СМИ: королева Великобритании собирается отречься от престола

The Sun со ссылкой на источник сообщает, что королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в пользу сына Чарльза.

Собеседник издания отметил, что говорить об отречении запрещено, но процесс передачи полномочий якобы уже начался. Королева стала реже посещать светские мероприятия, где ее замещает 71-летний сын. Сообщается, что именно он надавил на принца Эндрю, чтобы тот сложил свои монаршие обязанности из-за тесных связей с находящимся в тюрьме миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном, пишет "Лента".

Возможное отречение, по информации газеты, может случиться в 2021 году, когда королеве исполнится 95 лет.