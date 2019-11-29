Перед Новым годом в Алтайском крае усилили охрану хвойных деревьев

В Алтайском крае в предновогодние дни усилили охрану хвойных деревьев из-за возросшей вероятности незаконной вырубки деревьев, сообщает региональное МВД.

"В ноябре и декабре сотрудники правоохранительных органов берут на особый контроль территорию лесного массива. Полицейские обследуют самые приметные для лесорубов места", – рассказали в ведомстве.

В случае задержания нарушители понесут наказание. Специально для них предусмотрена ответственность, причем и административная, и уголовная. В первом случае это регламентировано статьей 8.28 КоАП РФ, а во втором – статьей 260 УК РФ. Максимальное наказание по последней статье – до шести лет лишения свободы.

Под нелегальной вырубкой подразумевается рубка деревьев, которую производят без наличия официальных разрешающих документов (договор аренды или купли участка с лесными насаждениями в целях промышленной заготовки леса).

Ранее сообщалось про жителя края, который в канун Нового года спилил 131 пихту. Суд признал мужчину виновным и взыскал ущерб в размере 95 тыс. рублей, а также назначил штраф 600 тысяч рублей.

Таким образом, жадность "черного лесоруба" привели его к следующему: пихты изъяты, долг перед государством почти 700 тыс. рублей, все его имущество в аресте до полного погашения долга и еще судимость.