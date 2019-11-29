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Топилин объяснил, почему невозможно сделать 31 декабря выходным днем

, ИА "Амител"
Согласно законодательству России, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше
Топилин отметил, что решение по выходным дням уже принято / Фото: vladtime.ru

Топилин отметил, что решение по выходным дням уже принято / Фото: vladtime.ru

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, сообщает РИА "Новости".

Топилин подчеркнул, что это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре, если говорить о стране в целом.

Между тем, как пояснил министр, сейчас каждый работодатель самостоятельно может сделать выходным последний день года.

Напомним, споры вокруг 31 декабря не утихают уже несколько дней. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму инициативу о выходном дне. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала это предложение, но отметила, что общее количество рабочих дней в году не должно меняться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не видит предмета для дискуссий в этом вопросе: если решение уже принято, значит надо работать.

В Роструде рассказали, что 31 декабря может стать выходным днем, но только если работодатель предоставит своим сотрудникам день отдыха. Однако, согласно трудовому законодательству, это повлечет за собой уменьшение зарплаты. 

Отметим, что согласно законодательству России, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в 2020 году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, россиян ждут две двухдневные рабочие недели – в конце и начале года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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