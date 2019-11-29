Главу ростовского Минздрава отправили в изолятор временного содержания

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, которую ранее задержали, находится в изоляторе временного содержания, сообщает ТАСС.

Источники агентства отмечают, что в отношении Быковской возбуждено уголовное дело – она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Причем министр – не единственный фигурант.

Сейчас сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области.

По данным местных СМИ, возбужденное в отношении Быковской дело связано с проектом по формированию единой системы утилизации медицинских отходов. Суть – в создании единой централизованной системы, инициатором которой выступила компания AFD Group (Швейцария).

Первый этап стартовал в 2017 году, завершение проекта было запланировано на 2020 год. В целом инициатива обошлась инвесторам и властям в 400 млн рублей. Проект стартовал в год экологии и вошел в сотню приоритетных проектов губернатора региона Василия Голубева.

Примечательно, что еще в сентябре местный Минздрав получал похвалы от чиновников, которые отмечали, что никаких нарушений не было. Однако в октябре ФАС провела свою проверку и нашла серьезные проблемы. В СМИ утверждается, что фигурантами стали Минздрав, областная больница № 2, больница № 20 Ростова, дом ребенка № 4 в Ростове, БСМП Новочеркасска и "Центр 100".

В день задержания Быковская опубликовала в своем Instagram такую запись: "Доброе утро, мои дорогие. Помним, что жизнь всего одна и ее надо беречь. А еще ничего не надо откладывать на потом, только сейчас и только с любовью. Побежали".

Местный портал 1rnd.ru также сообщает, что централизованная система сбора опасных отходов, которая внедряется в Ростовской области, ранее получила одобрение федеральных властей. Более того, ее рекомендовали брать на вооружение другим регионам.