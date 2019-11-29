"Алтайская зимовка" возглавила топ праздников, посвященных открытию зимы

"Алтайская зимовка", по данным портала "ТурСтат", возглавила топ событий, посвященных открытию зимнего туристического сезона, которые пройдут в разных регионах России в выходные 30 ноября и 1 декабря.

Отмечается, что в Алтайском крае, Якутии и Кузбассе гостей ожидают самые интересные туристические фестивали и праздники. В первую тройку входят:

"Алтайская зимовка" на "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае; фестиваль "Зима начинается с Якутии" в Якутске; праздник "День рождения Кузбасского Деда Мороза" в деревне Писаной Кемеровской области.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.

Напомним, "Алтайская зимовка" пройдет 30 ноября на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь" уже в шестой раз.

В программе: выставка-ярмарка ремесленников и товаропроизводителей, файер-шоу "Жаркая зима на Алтае", работа алтайской резиденции Деда Мороза и анимационных зон для детей, забег Дедов Морозов, концертная программа и церемония открытия зимнего туристического сезона в Алтайском крае.

Также состоится фестиваль "Гастрономическая карта России". Гости мобильного фуд-корта смогут попробовать уникальные местные блюда, приготовленные командой шеф-поваров, в которую вошли бренд-шефы ресторанов Алтайского края, члены Национальной гильдии шеф-поваров, победители кулинарных шоу и призеры кулинарных чемпионатов. Об этом amic.ru рассказала пресс-секретарь федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" Елена Рыленкова.

В воскресенье, 1 декабря, из разных городов Алтайского края отправятся автобусы к месту зимовки лебедей на озеро Светлое, село Урожайное Советского района. В программе – экскурсии для туристов, истории о жизни птиц на озере и масса других развлечений.