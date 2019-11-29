Доля некачественного топлива в Алтайском крае превысила 20%

Алтайский край оказался в аутсайдерах по качеству бензина и дизеля. Такие данные опубликовал Росстандарт на своей карте качества топлива на российских АЗС по итогам проверок, которые проводились в 2019 году.

В результате проверок выяснилось, что в 18 субъектах России доля нарушений норм качества топлива составила более 20%. Среди таких регионов Алтайский край и Республика Алтай. А также, из регионов Сибири, Новосибирская и Томская области, республики Тыва и Хакасия.

Самое чистое топливо среди регионов СФО можно найти в Омской и Кемеровской областях и Красноярском крае. Там доля плохого топлива менее 5%. В Иркутской области — 5-10%.

Отмечается, что в большинстве регионов России доля нарушений составила меньше 5%. В среднем по России доля некачественного топлива составляет 8,8%, сообщили в Минпромторге.

Также в Росстандарте сообщили, что дизельное топливо в России оказалось самым фальсифицируемым: доля подделки составила 15%. Зачастую вместо дизеля на АЗС продают печное или судовое маловязкое топливо.

Ранее сообщалось, что две трети АЗС в России уличили еще и в недоливе топлива. В Минпромторге выяснили, что объем недолива на большинстве российских автозаправках не просто превышает норму, но и имеет уже систематический характер.

Сейчас решается вопрос, как бороться с хитростями на АЗС. Так, глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что если с официальной проверкой приехать на автомобиле с символикой ведомства, то все на АЗС нормально: купили 20 литров и залили 20 литров. И чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле, существуют два варианта – тайный покупатель и неожиданный визит проверяющих.

Накануне ФАС предупредила россиян о росте цен на бензин в 2020 году в пределах инфляции. В сентябре 2019 года Росстат выявил рост цен на бензин: розничные цены выросли в 30 субъектах России на 0,7%.