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Новости

Яровая предложила ввести в начальной школе предмет "Моя Россия"

, ИА "Амител"
По ее мнению, детям нужно в доступной форме давать первичные знания о родной стране
Яровая задумалась об истории России / Фото: wsjournal.ru

Яровая задумалась об истории России / Фото: wsjournal.ru

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила рассказывать первоклассникам об истории России, сообщает официальный сайт парламента.

"Сегодня историю России дети начинают изучать с шестого класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране", – сказала Яровая на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Кроме того, она предложила предусмотреть в Национальном плане мероприятия, направленные на развитие устной и письменной речи, ввести во всех учебниках справочный раздел "Наши имена" с информацией об отечественных деятелях. Также необходимо дополнить программы профучилищ и вузов обязательной дисциплиной, посвященной вопросам цивилизационного наследия России.

"В целях развития культуры устной и письменной речи необходимо, чтобы школьные программы по всем предметам содержали конкретные требования по количеству обязательных часов, отводимых на речевую активность учащегося", – подчеркнула Яровая.

При этом, как она подчеркнула, Российская академия образования должна стать основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

"Укрепление преемственности поколений и чувства сопричастности к великой истории многонационального народа является стратегической задачей, которая должна найти отражение в Нацплане действий Десятилетия детства", – добавила Яровая.

Ранее Яровая рассказала, что система образования России, которая ориентирована на изучение иностранного языка, ставит под угрозу культурные ценности страны. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.11.2019 10:41
- гость -

Какая отвратительная рожа! — Джентельмены удачи Археолог.(С) Патриотизм- последнее прибежище негодяев

29.11.2019 10:42
Гость

У неё за прошлую инициативу из зарплаты высчитывают хоть??

29.11.2019 10:46
- гость -

Давайте гадить детям в мозг капиталистической пропагандой начиная с детского сада!

29.11.2019 10:51
Гостъ

Патриотизм - это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других (С)

29.11.2019 10:54
ЯроваЯ

Мутить головы другим "патриотизмом", проживая в центре Москвы в хате за 2 млн. долларов, и оформляя на дочку хату чуть подешевле 1,3 млн. баксов? Красава!
А вообще, если бы она поинтересовалась темой, то детям в "окружающем мире" исторические моменты о стране предлагают.
Лучше бы подумали, как разгрузить каторжный график школы, где дети 6 дней в неделю, с домашней работой. А ещё в кружки надо сходить и секции. какое "здоровое поколение" вырастет, с учетом оптимизаций в здравоохранении?

29.11.2019 10:54
- гость -

Босуэлл сообщает об афоризме в следующем фрагменте:

Патриотизм стал одним из общих мест в наших разговорах, и Джонсон неожиданно произнёс, сильным и решительным тоном, афоризм, на который многие накинутся: «патриотизм — последнее прибежище негодяя». Но полагаю, что он не подразумевал реальной и щедрой любви к нашей стране, но имел в виду тот патриотизм, который так многие, во все времена и во всех странах, делали прикрытием личных интересов.

29.11.2019 10:54
- гость -

с обязательным изучением всего списка совета директоров компаний якобы Российских! изучением вопросов их гражданства, изучение деклараций самих директоров и их ближайших родственников? сколько человек в совете директоров из местных (из того самого родного края)? готовы они к такой Истории?!
а вообще-то итория это изТОРРЫя. наше - это Наследие Предков!
так как мы будем жить? как нам написали Евгйеи и с греками "передали" нам этот свод законов с подробным пояснением как себя вести в той или иной ситуации, особенно если снова придёт ТОТ самый один заветный еврей???
или всё таки по тому как НАСЛЕДИли на этой земле наши предки?
ведь МЫ занимали раньше территорию от Атлантического океана до Тихого! неверите?
а посмотрите как сейчас на Ваших (Наших) глазах отрывают от нас нашу часть!? Украину. и самое поганое что через несколько поколений все будут твердить что так и было с момента зарождения жизни на земле.
а кто путешествует тот знает что все древние надписи на древних стенах на НЕпонятном языке сделаны на древнесловянском, но чаще туда экскурсии закрыты.

29.11.2019 11:05
- гость -

10:54
Если вы начали говорить про значение слов, то хотя бы про слАвян пишите корректно.
10:41
Вы так почитаете автора этого словосочетания, что придаёте ему сакральный смысл? А я вот вообще его не воспринимаю, и его слова для меня пшик, и что далее? К чему была эта идиотская фраза?

29.11.2019 11:08
- гость -

О, Боже! Да задрали уже с этими нововведениями!
А можно мне посоветовать?! Идите все в лес, далеко, глубоко и желательно в метель

29.11.2019 11:12
123

оставьте уже начальную школу в покое - им столько новых предметов за последние годы навводили , что у них каждый день по 5 уроков, а иногда и по 6!!! И это в первом классе!!!

29.11.2019 11:15
- гость -

Первым отметился местный оппик-фейкомет)
Правда заключается в том, что истинными словами Сэмюэля Джонсона, английского критика эпохи королевы Виктории, были: патриот - этот тот, чьё поведение определяется одним мотивом - любовью к Родине.
Так и дурманят разум обычным людям, уверяя, что патриотизм - это плохо. А сами нагло врут и подтасовывают факты.

29.11.2019 11:17
- гость -

у них каждый день по 5 уроков, а иногда и по 6!!! И это в первом классе!!!

в какой школе?
в 103 у первоклашек по 4 урока.

29.11.2019 11:18
- гость -

Вести предмет будет поддатый трудовик? Может быть "ввести" хотя бы такой предмет как информатика, а не делать вид, что он есть.

29.11.2019 11:23
123

"у них каждый день по 5 уроков, а иногда и по 6!!! И это в первом классе!!!

в какой школе?
в 103 у первоклашек по 4 урока."

131

29.11.2019 11:26
- гость -

29.11.2019 11:18
- гость -
Вести предмет будет поддатый трудовик? Может быть "ввести" хотя бы такой предмет как информатика, а не делать вид, что он есть.
------------
Боже упаси наших детей от информатики в том виде, в котором ее сейчас преподают. Это не информатика, а бред сивой кобылы.
Пример домашнего задания, 6 кл.:
1. Подробно опишите примеры использований моделей для:
а) представления материальных объектов
б) объяснения известных фактов
в) проверки гипотез и получения новых знаний об исследуемых объектах
г) прогнозирования
д) управления
2. Приведите примеры:
а) образной информационной модели
б) знаковой информационной модели
в) смешанной информационной модели

29.11.2019 11:27
гость

Справедливо лишь то, что если бы Яровая умела стесняться своей зарплаты, то она бы предложила предмет "Наша Россия". А так у неё получается, то что ни есть то всё моё.
Само предложение правильное.
Любители картавить не по делу могли бы написать из Торы Рот, правописание у них наоборот.
Патриоты могли бы возлюбить весь мир.

А впрочем, если мы сейчас начнём колоть друг другу иголками в глаза всем достанется. Будьте выдержаннее.

29.11.2019 11:28
Пыонер

И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди...
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!

29.11.2019 11:30
могиканин

она рассчитывает,что среди тех имен будет и ее?

29.11.2019 11:33
- гость -

"Сегодня историю России дети начинают изучать с шестого класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране"

давно пора, а то молодежь РФ ведет себя дюже непатриотично

"Опросы позволяют отметить постепенный рост эмиграционных настроений среди молодежи в возрасте 18-24 лет, продолжающийся с 2014 года. В сентябре 2019 года более половины опрошенных (53%) этого возраста выразили желание переехать за границу на постоянное место жительства."(c)

29.11.2019 11:50
Зануда

в начальной школе есть такой предмет-окружающий мир-так вот там и история , и география, и астрономия, и биология, и ботаника, и зоология, и госпоже Яровой, прежде чем выдавать "новое" предложение, стоило б поинтересоваться этим, и еще- вместо какого урока будем учить любить Родину???

29.11.2019 11:52
Гость

Мультфильм крокодил Гена и другие персонажи у все их, разное понятие "моя Россия". Одни несут добро, а другая вред.

29.11.2019 12:03
- гость -

Один вопрос госпоже Яговой - как такие люди добираются до власти??? и диктую как нам жить что читать, смотреть, наконец что есть.
Демократия во всей красе.

29.11.2019 12:07
- гость -

Их всех в думу, с дурдомов что ли набрали????

29.11.2019 12:24
- гость -

Кто людям помогает - тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.

29.11.2019 12:29
- гость -

Какой у вас толстый намек на Шапокляк Похожа, похожа....

29.11.2019 12:30
- гость -

Никакого патриотизма моим детям прививать не нужно. 21 век, рыба ищет где глубже а человек где лучше

29.11.2019 12:32
- гость -

У яровой-одна Россия. У большинства населения- другая, без иностранного гражданства и долларовых заначек на Кипре. Какую изучать-то?

29.11.2019 12:34
- гость -

P.S. Россию яровой должны изучать следователи и прокуроры...

29.11.2019 12:47
- гость -

Все, что смогли накопать все оппики на Яровую - это ее квартира, купленная в Москве за 36 млн рублей, когда семья Яровой переехала с Камчатки.
Так то они продали все имущество на Камчатке, это раз. Второе, супруг Яровой - бизнесмен, связан с рыбой, что какбэ естественно для Камчатки. В открытых базах он указан как владелец трёх, связанных фирм, налоги уплачены, обороты хорошие, прибыль есть, купить дорогую квартиру может себе позволить.

29.11.2019 13:12
Наталья

В школах (если они не профильные) не преподают черчение, нет профильной математики, хотя сдать надо именно ее, чтобы пойти в ВУЗ, нет нормального русского, нет нормальной биологии, нет нормального одного иностранного языка (ввели несколько еще ))). С физикой и информатикой - такая же ситуация. Нет нормальной Истории и Географии. Зато в 11 классе вместо черчения - мы на "трудах" делаем выдуманные проекты, чтобы школа могла отчитаться. У нас куча ненужных предметов и курсов. Мы вообще что хотим от наших детей?! Если нам нужны грамотные инженеры и сотрудники производств и станко- и приборостроители - тогда надо их учить, а не ходить в школу, чтобы время занять.
В школе учителя с 9-го класса говорят всем от отличника до троешника - мы не профильная школа, хотите сдать ЭГЭ и поступить в ВУЗ - нанимайте репетиторов!!!!!

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