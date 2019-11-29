Светофоры на крупном барнаульском проспекте не работают второй день

Светофоры и дорожное освещение на проспекте Космонавтов не работают уже несколько дней, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Об отключении администрация города предупреждала 27 ноября. Связано оно с выходом из строя трансформаторной подстанции и проведением ремонтных работ.

"Светофорные объекты и линии наружного освещения по проспекту Космонавтов, от пр. Ленина до ул. Малахова, отключили до восстановления режима работы трансформаторной подстанции", – говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на этом отрезке пути. Соблюдайте правила дорожного движения и требования дорожных знаков.