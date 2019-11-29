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Новости

Светофоры на крупном барнаульском проспекте не работают второй день

, ИА "Амител"
За прошедшие сутки здесь произошло уже два ДТП
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Светофоры и дорожное освещение на проспекте Космонавтов не работают уже несколько дней, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Об отключении администрация города предупреждала 27 ноября. Связано оно с выходом из строя трансформаторной подстанции и проведением ремонтных работ.

"Светофорные объекты и линии наружного освещения по проспекту Космонавтов, от пр. Ленина до ул. Малахова, отключили до восстановления режима работы трансформаторной подстанции", – говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на этом отрезке пути. Соблюдайте правила дорожного движения и требования дорожных знаков.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.11.2019 10:26
- гость -

А если все выключат?

29.11.2019 11:01
месный

а чё все разом разучились без светофоров ездить?

29.11.2019 11:09
- гость -

всех ДТПшников вернуть на переучку как ездить без светофоров

29.11.2019 12:15
- гость -

ДТП не из-за неработающих светофоров, а и-за того, что кто то невнимательный и элементарно не знает ПДД, ездит по своим правилам

29.11.2019 12:27
АБОРИГЕН

Что делают в подобной ситуации в государствах с функционирующей властью? Они стараются обезопасить своих граждан, принимая ряд мер. Например: предлагают схемы проезда разгружая опасный участок или принудительно "дросселируют" автомобильный поток разряжая его на опасном участке, организуют светофорное регулирование по временной схеме.
У нас же всё как обычно. Формальное обращение что называется через губу, мол мы вас предупредили, сами дураки если что. Самое любопытное, это реакция самих граждан на неизбежно возникающие ДТП при таком подходе. Вас система УБИВАЕТ а вы её оправдываете. Если это не особая форма слабоумия, тогда что это? Поясните.

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