Светофоры на крупном барнаульском проспекте не работают второй день

Светофоры и дорожное освещение на проспекте Космонавтов не работают уже несколько дней, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Об отключении администрация города предупреждала 27 ноября. Связано оно с выходом из строя трансформаторной подстанции и проведением ремонтных работ.
"Светофорные объекты и линии наружного освещения по проспекту Космонавтов, от пр. Ленина до ул. Малахова, отключили до восстановления режима работы трансформаторной подстанции", – говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными на этом отрезке пути. Соблюдайте правила дорожного движения и требования дорожных знаков.
Комментарии
А если все выключат?
а чё все разом разучились без светофоров ездить?
всех ДТПшников вернуть на переучку как ездить без светофоров
ДТП не из-за неработающих светофоров, а и-за того, что кто то невнимательный и элементарно не знает ПДД, ездит по своим правилам
Что делают в подобной ситуации в государствах с функционирующей властью? Они стараются обезопасить своих граждан, принимая ряд мер. Например: предлагают схемы проезда разгружая опасный участок или принудительно "дросселируют" автомобильный поток разряжая его на опасном участке, организуют светофорное регулирование по временной схеме.
У нас же всё как обычно. Формальное обращение что называется через губу, мол мы вас предупредили, сами дураки если что. Самое любопытное, это реакция самих граждан на неизбежно возникающие ДТП при таком подходе. Вас система УБИВАЕТ а вы её оправдываете. Если это не особая форма слабоумия, тогда что это? Поясните.