Масштабный опрос показал, как жители Белоруссии относятся к России

Жители Белоруссии приняли участие в масштабном опросе, где рассказали, как они относятся к России.

57% белорусов положительно относятся к России и считают, что лучше всего подойдут "союзнические" отношения. Более 30% респондентов отметили "партнерские" отношения, а чуть больше 10% за "нейтральные".

0,2% жителей Белоруссии заявили, что отношения между государствами должны быть "враждебными". Столько же опрошенных не смогли ответить на вопрос, пишет "Коммерсант".

Согласно исследованию, большинство белорусов приезжают в Россию всего раз в год, а то и реже — 55,4%. Несколько раз в год посещают нашу страну 21,4%, а 23,2% вообще никогда не были в России.

Также у респондентов спросили, как они думают, влияла ли России на избирательную кампанию Белоруссии. 67% участников опроса никакого влияния не заметили, а 30% просто не смогли ответить.

Новости о России белорусы узнают в основном из наших газет и телеканалов — так ответили 21,2%, из местных изданий — 12,4%. Больше всего информации опрошенные получают из интернета — 55,6%. За российскими новостями вообще не следят более 10% населения.