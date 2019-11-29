Световые фигуры, аттракционы и настоящие камины украсят Мало-Тобольскую к Новому году

Фото: Barnaul.org

Пешеходная часть улицы Мало-Тобольской во второй раз станет местом проведения новогодних праздников.

На площадке будут установлены световые фигуры по мотивам сказки "Двенадцать месяцев". Для детей построят две горки и установят аттракционы. Совместно со специалистами СГК на пешеходной улице появятся два настоящих камина в виде очага-сферы.

В рамках празднования будет проведен конкурс ледовых барельефов по мотивам новогодних сказок и детских мультфильмов, сообщает администрация Барнаула.

Торжественное открытие новогодней елки запланировано на 18:00 21 декабря. Гостей ждет программа от творческих коллективов, забег Дедов Морозов.