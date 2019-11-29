Старая новая схема: что еще придумали мошенники, чтобы красть деньги с карт

Чтобы украсть средства с банковской карты, мошенники начинают действовать в реальности. Они просто подходят и вымогают деньги, играют роль "потеряшки" или слезно попросят помощи. А еще злоумышленники специально забывают карту в банкомате, чтобы "заработать" на доброте, пишут "Известия".
Историю о встрече с такими "умниками" рассказал на своей странице в Facebook москвич Серж Гатилов. Он не поддался на уловки мошенников, чего и вам советует.
"Банкомат в уличном стеклянном "скворечнике". Я стою на улице, жду, когда освободится терминал. Тетка выходит – я захожу. Вижу, что она карту забыла в терминале, я ее окрикиваю..." – пишет пользователь Facebook.
Далее происходит следующее: женщина просит, чтобы он подал ей карту. Серж ответил ей отказом и попросил ее саму пройти к терминалу. Она придумывает разные отговорки, что ей там тесно, что у нее "болит нога". Но ей все-таки пришлось пройти к банкомату и забрать карту.
"Далее из-за угла выходит пара мужичков и спрашивают, все ли у нас хорошо. Я ответил, что все хорошо, полиция уже едет", – рассказывает Гатилов.
Схема развода аналогична с найденным кошельком. Только вместо кошелька забытая карта в банкомате.
"Дальше по стандарту: "На карте было больше денег, ты последний ее в руках держал, на ней твои отпечатки". Мужички – свидетели, которые "все видели". В общем, ничего нового", – пишет свидетель ситуации.
Комментарии
В общем-то главное не теряться. Набор 02 отбивает желание дальше бодаться, а возможное применение силы это уже не мошенничество, а разбой, статья другая.
Так надо дожидаться полиции. Пусть в банке проверяют логи операций и записи с камер. Вопрос о левых снятиях наличности решится.
Болит нога, не хочет сама забирать карту. Через 45 секунд банкомат заберёт её на хранение и больным ногам нужно уже ехать за картой в банк.
Выдуманный какой-то развод. В сомнительном профите участвуют 3 человека, включая возможно женщину в возрасте. Если предположить, что пин-код был указан на карте, а перед этим мошенники специально сняли энную суму, то все равно есть запись с камеры банкомата. Развод с куклой (который межпрочим был еще в дореволюционной России) основан на жадности человека, который согласился поделить находку, т.е. практически на воровство.
какой-то тупой развод совсем на идиотов, какие-то свидетели, отпечатки, что за бред. По всем картам можно лог операций посмотреть + во всех банкоматах камеры есть