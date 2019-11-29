Стало известно, где в Барнауле установят теплые "умные" остановки с Wi-Fi и кафе

Администрация Барнаула определилась с местами, где будут установлены современные остановочные павильоны с Wi-Fi, кафе и видеонаблюдением.

Это остановка "Дом быта" (проспект Ленина, четная сторона), остановка "Площадь Октября" (четная сторона), остановка "Краевая клиническая больница" (улица Фомина, 154), остановка "Площадь Баварина" (Речной вокзал), остановка "Молодежная" (проспект Красноармейский, четная сторона).

Для этого организуют аукцион. Его победитель смонтирует остановочные павильоны, оснащенные Wi-Fi, бегущей строкой и видеонаблюдением.

Кроме того, рассматривается опция теплого помещения, в котором барнаульцы могут согреться зимой и укрыться от жары летом, а также попить кофе или купить мороженое.

"Пока мы планируем сделать пять "умных" остановок, оснащенных системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, бесплатным Wi-Fi, сплит-системой. Будет предусмотрена возможность зарядить телефон, пусть недолго, но, возможно, эти несколько минут и жизнь человеку спасут в каком-то случае. Люди смогут здесь же погреться, из "бегущей строки" узнать информацию о прибывающем транспорте. На остановках не будут продавать спиртные напитки и табачные изделия, а только кофе и пирожные", – приводит мэрия слова заместителя главы администрации города по экономической политике Вячеслава Химочки.

Кроме того, в планах городской администрации создание в 2020 году Wi-Fi зон на территории Нагорного парка и набережной Оби. Для этого уже проведена техническая и стоимостная оценка работ, прорабатывается вопрос выделения денежных средств из бюджета города. Вячеслав Химочка подчеркнул, что Wi-Fi в этой части города, ставшей местом притяжения барнаульцев, должен быть непременно качественным и высокоскоростным.



