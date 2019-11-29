Коляску с ребенком сбил автомобиль в Барнауле: малыш госпитализирован

Водитель на Volvo XC60 сбил коляску с малышом на нерегулируемом пешеходном переходе.
Это произошло днем 27 ноября на проспекте Комсомольском в районе дома № 50. Малыш 2019 года рождения с травмами госпитализирован, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции приводят печальную статистику. За 10 месяцев в Барнауле зафиксировано 939 дорожно-транспортных происшествий, из них 358 случаев наезда на пешеходов. За это время погибли 29 человек, из них 14 – пешеходы, а 1157 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего, по информации ведомства, пешеходы попадают под колеса из-за собственной невнимательности.
Комментарии
Ну давайте там чего-нибудь и кто-нибудь с острите про Одувана, Кучерявого, заезжего блогера и проч. Мне вот интересно, это что, некая форма стокгольмского синдрома или что? Защита всего это дерьма что у нас в городах творится.
Ещё раз повторю, быдлоавтосволота, причем по любому с похмела!
Комсомольский в этом районе очень опасен.
29.11.2019 11:40
АБОРИГЕН
да тут всё просто - его защищают те кто сам в этом участвует и считает, что так и должно быть
А пешику трудно посмотреть по сторонам, прежде чем переходить?
По переходу переходят когда с коляской, надо быть отъявленным козлом чтобы въехать.
В первую очередь это от пешехода зависит, порой прут на пролом с тем самым своим правом что они правы и их должны пропускать. "Правыми" и становятся инвалидами в лучшем случае. С ребенком тем более не пойду пока машины не начнут притормаживать.Зачем умирать правым?
виноват тот, кто управляет средством ,угрожающим жизни людей.
Если водитель подъезжает к пешеходному переходу и видимость ограничена, нужно сбавить скорость и убедиться, что пешеходов нет. А если они есть остановиться и пропустить, а водители летят и надеются на русский авось
На переходе водитель обязан пропустить пешехода
29.11.2019 12:29
- гость -
Угу. А пешеходы выпрыгивают перед капотом, надеясь на то, что остановится, плюс непоколебимая уверенность в своей правоте, хотя по ПДД пешеход ТОЖЕ должен убедиться в безопасности перехода. Все хороши, не нужно обвинять исключительно автомобилистов.
Вот хоть что мне говорите, но моя жизнь в моих руках! Всегда подожду, увижу конкретно, что машины останавливаются или притормаживают, только тогда начинаю переходить дорогу и то, мониторю по сторонам! Мне плевать, кто и что там мне обязан... я обязан сам себе!!!
29.11.2019 12:30
- гость -
А почему не знаете вторую часть пункта ПДД??? Пешеход обязан убедится, что его пропускают! Вот так и получается, что обязанности другого мы знаем, а про свои и слышать не хотим!!!
29.11.2019 12:29
- гость -
Вот Вас таких д. думающих так потом и сбивают
29.11.2019 12:29
- гость -
Мне не важно, кто и чем управляет! Мне важно быть здоровым и вечером быть с семьей, а не в больнице или морге (а там холодно и я покойников боюсь). Поэтому лучше потеряю несколько секунд и убедившись в безопасности, спокойно перейду дорогу.
Автобыдлота негодует прям. Вчера на пл.Октября такой же на свой красный несся, на сигнал жал, матерился, наверное. На свой КРАСНЫЙ!!! Когда с обеих сторон уже начали переходить люди! Проехал метров 300-400, и остановился в пробке перед след. светофором. И эти люди потом шарманку включают, "пешеход обязан", " прут под колеса", "сам виноват". Нужно наказывать так, чтоб в пот бросало, когда за руль садишься!
Накаркал твой Одуван,Миклухо-Маклай чёртов.В каждой бочке затычка.
29.11.2019 12:25
- гость -
В первую очередь это от пешехода зависит, порой прут на пролом с тем самым своим правом что они правы и их должны пропускать.
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Их и ДОЛЖНЫ пропускать! Это пешеходный переход. Если обзор ограничен или видимость плохая, водитель должен снизить скорость, приближаясь к ПП. Это обязанность водителя. Если водитель сбивает пешехода на ПП - это только вина водителя. Если кто-то считает иначе - его надо лишать водительских прав.
29.11.2019 13:03
- гость -
Здравствуй Дункан.
мне вот интересно а как быстро эти оголтелые пешеходеры комментаторы переобуются когда за руль сядут ?
Не правда, даже на регулируемом перекрестке Ленина-Партизанская постоянно создается опасная ситуация и создают ее машины государственных ведомств, не единожды оказывалась почти под колесами этих машин, они не едут - они несутся на красный свет, даже не повернув голову в сторону пешеходов.