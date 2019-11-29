Коляску с ребенком сбил автомобиль в Барнауле: малыш госпитализирован

Водитель на Volvo XC60 сбил коляску с малышом на нерегулируемом пешеходном переходе.

Это произошло днем 27 ноября на проспекте Комсомольском в районе дома № 50. Малыш 2019 года рождения с травмами госпитализирован, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции приводят печальную статистику. За 10 месяцев в Барнауле зафиксировано 939 дорожно-транспортных происшествий, из них 358 случаев наезда на пешеходов. За это время погибли 29 человек, из них 14 – пешеходы, а 1157 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего, по информации ведомства, пешеходы попадают под колеса из-за собственной невнимательности.