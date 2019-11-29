Алтайский депутат прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем

Кандидат медицинских наук, депутат АКЗС Павел Шумихин рассказал агентству Regnum, что он думает по поводу инициативы сделать 31 декабря выходным днем.

"Мне, как и большинству россиян, подобная новация была бы по душе. У нас традиционно 31 декабря считается праздничным, когда люди готовятся и начинают отмечать, пожалуй, самый важный среди всех праздников. Разумеется, в связи с этим производительность труда резко снижается. Работа в этот день является неприятным событием для большинства работников и при этом оплачивается без всяких надбавок. Так что введение подобного выходного дня, не приведя к экономическим потерям, будет очень популярным решением", – отметил Шумихин.

По его мнению, целесообразным является сокращение новогодних каникул до 3 января, поскольку к этому времени люди уже перестают праздновать. Длительный отдых, считает депутат, приводит к таким негативным последствиям, как замирание экономической жизни и невозможность получения гражданами многих услуг.