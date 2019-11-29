Алтайский депутат прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем

Кандидат медицинских наук, депутат АКЗС Павел Шумихин рассказал агентству Regnum, что он думает по поводу инициативы сделать 31 декабря выходным днем.
"Мне, как и большинству россиян, подобная новация была бы по душе. У нас традиционно 31 декабря считается праздничным, когда люди готовятся и начинают отмечать, пожалуй, самый важный среди всех праздников. Разумеется, в связи с этим производительность труда резко снижается. Работа в этот день является неприятным событием для большинства работников и при этом оплачивается без всяких надбавок. Так что введение подобного выходного дня, не приведя к экономическим потерям, будет очень популярным решением", – отметил Шумихин.
По его мнению, целесообразным является сокращение новогодних каникул до 3 января, поскольку к этому времени люди уже перестают праздновать. Длительный отдых, считает депутат, приводит к таким негативным последствиям, как замирание экономической жизни и невозможность получения гражданами многих услуг.
Комментарии
Новый год - это семейный праздник, поэтому многим 31 декабря приходится много готовиться к приходу гостей. Тут не до работы уж точно. Пожалейте в первую очередь женщин, котором приходится нести на себе основное бремя в подготовке праздничного стола и себя сделать красавицей. Что касается выхода 3 января, то депутатам вообще запретить отдыхать!!!! А всем остальным каникулы - 10 дней - это возможно, единственный отпуск в году. 1-встретил новый год, 2-го отвалялся в кровате и сходил в кино. А с 3-го поехал с семьей на Лебедей смотреть, на лыжах кататься. Домашние дела сделать и всё - даже времени не хватит... Депутаты - далекие от народа люди - пусть работают. Я не против.
и себя сделать красавицей.
"красавица" с килограммами штукатурки не красавица. А таковых подавляющая часть женщин к сожалению. Так что не тратьте время зря. Лучше поспите часок перед Новым Годом.
имея правильного мужа\друга\супруга все подготовки к НГ делятся пополам и у Вас есть время нанести штукатурку