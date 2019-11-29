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Алтайский депутат прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем

, ИА "Амител"
Подобная инициатива была бы ему по душе
Фото: vse42.ru

Фото: vse42.ru

Кандидат медицинских наук, депутат АКЗС Павел Шумихин рассказал агентству Regnum, что он думает по поводу инициативы сделать 31 декабря выходным днем.

"Мне, как и большинству россиян, подобная новация была бы по душе. У нас традиционно 31 декабря считается праздничным, когда люди готовятся и начинают отмечать, пожалуй, самый важный среди всех праздников. Разумеется, в связи с этим производительность труда резко снижается. Работа в этот день является неприятным событием для большинства работников и при этом оплачивается без всяких надбавок. Так что введение подобного выходного дня, не приведя к экономическим потерям, будет очень популярным решением", – отметил Шумихин.

По его мнению, целесообразным является сокращение новогодних каникул до 3 января, поскольку к этому времени люди уже перестают праздновать. Длительный отдых, считает депутат, приводит к таким негативным последствиям, как замирание экономической жизни и невозможность получения гражданами многих услуг.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.11.2019 12:54
Наталья

Новый год - это семейный праздник, поэтому многим 31 декабря приходится много готовиться к приходу гостей. Тут не до работы уж точно. Пожалейте в первую очередь женщин, котором приходится нести на себе основное бремя в подготовке праздничного стола и себя сделать красавицей. Что касается выхода 3 января, то депутатам вообще запретить отдыхать!!!! А всем остальным каникулы - 10 дней - это возможно, единственный отпуск в году. 1-встретил новый год, 2-го отвалялся в кровате и сходил в кино. А с 3-го поехал с семьей на Лебедей смотреть, на лыжах кататься. Домашние дела сделать и всё - даже времени не хватит... Депутаты - далекие от народа люди - пусть работают. Я не против.

29.11.2019 12:59
Мисс АГУ 2017

и себя сделать красавицей.

"красавица" с килограммами штукатурки не красавица. А таковых подавляющая часть женщин к сожалению. Так что не тратьте время зря. Лучше поспите часок перед Новым Годом.

29.11.2019 13:01
- гость -

имея правильного мужа\друга\супруга все подготовки к НГ делятся пополам и у Вас есть время нанести штукатурку

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