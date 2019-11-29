Модный этикет: семь правил выбора одежды для офиса и отдыха

Ни для кого не секрет, что одежда – и повседневная, и офисная – подвластна требованиям этикета, и любой наряд выбирается исключительно по ситуации. Как сделать верный выбор? Есть несколько правил, соблюдение которых гарантирует безупречный образ.

Повседневная одежда

Это то, в чем человек ходит на прогулку или по магазинам, выгуливает четвероногого любимца, а также выезжает на пикник. Словом, это одежда на случаи жизни, требующая лишь одного – удобства.

Повседневные вещи должны сочетаться по цвету и хорошо сидеть по фигуре. Кроме того, в таком луке не должно быть более трех цветов. Тем, кто обладает весомыми достоинствами, рекомендуется выбирать повседневную одежду свободного покроя.

Особого внимания заслуживает прогулочный комплект для лета:

Если вы надеваете шорты до середины бедра или ультракороткую юбку, никакого декольте на майке присутствовать не должно, а открытый топ предпочтительно заменить закрытым.

Летние брюки или джинсы из тонкого денима гармонично смотрятся с рубашкой, тельняшкой или футболкой – с вырезом или без такового. На прохладную погоду можно предусмотреть жилет, большой выбор тут.

Такие вещи, как пляжный сарафан, суперкороткие шорты, обнажающие некую часть ягодиц, пляжная обувь – все это не очень неуместно в городе.

Кстати, если вы любитель футболок, но желаете выделиться, попробуйте создать свой стиль, обратившись в компанию, выполняющую нанесение логотипов на футболки. Здесь вы сможете выбрать вариант из каталога или предложить свой.

Одежда для офиса

Несмотря на то, что все решает дресс-код, принятый в той или иной организации, общие правила для корпоративной одежды все же имеются.

Однозначно неприемлемы откровенно короткие юбки и сильно облегающие платья. Оптимальная длина юбки – одна ладонь от середины коленной чашечки или чуть ниже колен. Платье должно подчеркивать фигуру, но оптимальный вариант для офиса – слегка приталенная модель. Идеальные варианты – платье-футляр, которое смотрится выигрышно, брючный костюм и, разумеется, классический офисный вариант – комплект "юбка плюс пиджак".

В некоторых организациях не запрещен ансамбль "джинсы и кардиган". Статус компании подчеркнут фирменные жилетки с логотипом.

Что касается блузок или рубашек, то предпочтительны однотонные, а при отсутствии строгих ограничений допустимы изделия с размытым рисунком. Если работодатель заинтересован в престиже компании, он организует заказ оптовой печати на футболках, тем самым, без лишних затрат создавая корпоративный стиль.

Большое количество украшений, а также обилие декоративных деталей однозначно не приветствуется. Лучше подобрать красивый аксессуар, подчеркивающий образ.

Настоящая женщина и стильный мужчина на прогулке или пикнике выглядит иначе, нежели в офисе. Выбрать все нужное на тот или иной случай можно на сайте.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы будете на правильном пути!