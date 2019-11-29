Из краевого бюджета Яровому выделят 40 млн рублей

В соответствии с распоряжением Виктора Томенко из краевого бюджета городу Яровому выделили 40 млн рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На сегодняшний день температура в квартирах и социальных учреждениях составляет 24 градуса. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе – 92 градуса, в обратном трубопроводе – 69 градусов.

Расход угля в сутки составляет 400 тонн. Заготовлено при этом 5067 тонн топлива. Этого хватит на две недели. Выделенные из краевого бюджета средства будут направлены на увеличение запаса.

Ситуацию с теплоснабжением ежедневно контролирует оперативный штаб по ликвидации ЧС.