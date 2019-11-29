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Новости

Из краевого бюджета Яровому выделят 40 млн рублей

, ИА "Амител"
Основную часть средств потратят на топливо
Фото: sib.blizko.ru

Фото: sib.blizko.ru

В соответствии с распоряжением Виктора Томенко из краевого бюджета городу Яровому выделили 40 млн рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На сегодняшний день температура в квартирах и социальных учреждениях составляет 24 градуса. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе – 92 градуса, в обратном трубопроводе – 69 градусов.

Расход угля в сутки составляет 400 тонн. Заготовлено при этом 5067 тонн топлива. Этого хватит на две недели. Выделенные из краевого бюджета средства будут направлены на увеличение запаса.

Ситуацию с теплоснабжением ежедневно контролирует оперативный штаб по ликвидации ЧС.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.11.2019 12:42
Гость

Контроль, контроль и контроль, ибо скользкие налимы этой омута будут дербанить лакомую наживку.

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