Отказ от совместительства на работе больше не будет поводом для увольнения россиян

Работодатель теперь не имеет права навязывать сотрудникам дополнительные функции и увольнять за отказ их выполнять. Решение о запрете было принято Конституционным судом после проверки нескольких статей Трудового кодекса РФ.

Поводом к такому решению послужило обращение в суд Андрея Хмелевских из Ульяновска. Мужчина рассказал, что после того как он устроился на должность правового инспектора труда, работодатель предложил выполнять еще обязанности технического инспектора за доплату. Сотрудник согласился, но через несколько месяцев отказался от совместительства.

Тогда начальство внесло в его должностную инструкцию обязанности технического директора. Хмелевских не согласился с таким решением и был уволен. Не долго думая, работник обратился в суд, где ничего так и не добился. После он написал обращение в Конституционный суд.

"Тот в своем постановлении указывает, что трудовая функция — это конкретный вид поручаемой работнику работы, которая может меняться только с согласия работника и на согласованных с ним условиях. За иную дополнительную работу полагается доплата, говорится в постановлении. Кроме того, КС постановил, что дело Андрея Хмелевских необходимо пересмотреть", — пишет "Коммерсант".