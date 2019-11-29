Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых

Правоохранители заинтересовались деятельностью предприятия ООО "Алтай-Форест", которое возглавляет депутат АКЗС Николай Бушков. Источники сообщили ИА "Банкфакс", что в офисе компании был проведен обыск.
Предполагается, что это мероприятие проводилось в рамках расследования неких уголовных дел, возбужденных в связи с незаконной рубкой лесных насаждений. Речь может идти о превышении объемов заготавливаемой древесины на участках в Ларичихинском лесничестве, которые арендует "Алтай-Форест".
В МВД изданию рассказали, что пока не знают ничего об интересе силовиков к предприятию.
Напомним, что ранее за пособничество при растрате средств ФНПЦ "Алтай" была осуждена депутат АКЗС Ирина Теплова. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет условно и штраф в размере 1 млн рублей.
Комментарии
Откупится и к бабке не ходи... Просто некоторым структурам тоже бабулесиков к праздникам захотелось...
Может она из оппозиционеров, тогда не откупится. Оппозиционеры не откупаются, они обращаются в правозащитные организации, которые объясняют власти почему дело сфабриковано
Грибковая инфекция
Правоохранители всегда интересуются теми кто им не платит! У нас в стране уже много таких примеров! Отсюда и полковники с миллиардами в квартирах!
Я вот че то не пойму....все знают, что лес везут в китай, куча видео роликов, вс это видят, это на глазх все делается, маршруты все протоптаны и блин это не пачка героина которую можно где то спрятать это миллионы тонн леса на грузовых машинах едут через границу - в чем проблема там посадить тех, кто их выпускает? ЗАПРЕТИТЬ экспорт леса. Не будет спроса - желающие его рубить автоматически отвалятся.
А почему опять правоохранительные органы.
У нас минприрода вообще никак не работает.
Аааааааа, у них же денег нет ни на что - они только болтать и парки разные создавать умеют.
Сажайте, сажайте, всех не пересажаете.
На его место сядут другие!
А почему всегда предохранители всех находят.
Минприроды никак не работает?
Аааааааа, у них же денег нет - они токма болтать и бумажные памятники создавать.
Не забывайте, эти люди сделали вам налоги на недвижимость и транспорт самыми высокими в России.