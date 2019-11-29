Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых

Правоохранители заинтересовались деятельностью предприятия ООО "Алтай-Форест", которое возглавляет депутат АКЗС Николай Бушков. Источники сообщили ИА "Банкфакс", что в офисе компании был проведен обыск.

Предполагается, что это мероприятие проводилось в рамках расследования неких уголовных дел, возбужденных в связи с незаконной рубкой лесных насаждений. Речь может идти о превышении объемов заготавливаемой древесины на участках в Ларичихинском лесничестве, которые арендует "Алтай-Форест".

В МВД изданию рассказали, что пока не знают ничего об интересе силовиков к предприятию.

Напомним, что ранее за пособничество при растрате средств ФНПЦ "Алтай" была осуждена депутат АКЗС Ирина Теплова. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет условно и штраф в размере 1 млн рублей.