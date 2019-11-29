Школьники Алтайского края разрабатывают проекты по развитию региона

Алтайские школьники и студенты разрабатывают проекты, которые смогут повлиять на развитие региона. В Барнауле прошла очередная встреча с участниками стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов". Они рассказали, на какой стадии находятся их работы и что необходимо сделать для завершения. Уже через несколько месяцев свои идеи им предстоит защитить перед членами регионального правительства и Агентством стратегических инициатив.

В проекте приняли участие 300 школьников и студентов из Барнаула, Бийска и Заринска.

Еще в сентябре дети представили губернатору Алтайского края Виктору Томенко и членам правительства целый ряд идей, которые могут быть весьма полезны для жителей Алтайского края. К примеру, они предложили создать платформу, которая позволит минимизировать время на поиск парковочных мест, мастерскую, где будут создавать игрушки для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также разработать технологии для получения ингредиентов для создания питания из люпина.

На протяжении последних двух месяцев школьники и студенты из Бийска, Заринска и Барнаула трудились над разработкой своих идей. На первой встрече организаторы посмотрели 18 проектов барнаульцев, а во время второй – поработали с 12 командами из Бийска и Заринска.

Школьникам и студентам помогают работать над проектами наставники. Это представители ведущих компаний региона, среди которых "Алтай-кокс", Бийский олеумный завод, "Мария-Ра", НТЦ "Галэкс", а также центр молодежного инновационного творчества "Эврика", Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина и прочие.

Во время встреч команды рассказывают, как проходит работа и с какими трудностями им приходится сталкиваться, делятся своим опытом. Несколько команд уже сделали хороший скачок вперед и достигли первых результатов. Один из таких проектов – "Игровест". Это разработка настольных игр по материалам истории региона. Авторы надеются, что эта работа будет очень востребована как в школах, так и на семейных посиделках.

На последней встрече участники вместе с наставниками посетили серию мастер-классов по съемке видео и продвижению продуктов в социальных сетях, организации финансового планирования, сходили на курсы ораторского мастерства, где им показали, как нужно выступать на публике. Все эти навыки им пригодятся для продвижения и защиты проектов перед членами правительства Алтайского края и Агентства стратегических инициатив в апреле 2020 года. Именно тогда большое жюри соберут всех участников из разных городов и подведут итоги. Во время конкурса отберут пять команд, которые представят свои работы на форуме "Наставник" в Москве. Также лучшая команда сможет поехать на специализированную смену в лагерь "Артек".

Проект "Кадры будущего для регионов" направлен на формирование и развитие лидерских команд, которые способны включаться в создание и реализацию важных для региона социально-экономических проектов. Алтайский край вошел в число 23 субъектов РФ, воплощающих инициативу на территории региона. Правительство края и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о реализации инициативы, утвердили дорожную карту проекта. В проекте "Кадры будущего для региона" задействованы 120 человек – студенты, а также школьники в возрасте от 14 до 17 лет из Барнаула, Заринска и Бийска. Они работают над 30 проектами.