Дорогу рядом с кольцом у "Ашана" в Барнауле расширят в 2020 году

Улицу Власихинскую в Барнауле в районе пересечения с Малахова, рядом с "Ашаном", ждет реконструкция в 2020 году. После расширения пропускная способность дороги должна вырасти. Об этом amic.ru сообщили в мэрии краевой столицы.

Зачем нужна реконструкция?

На пробки около третьего малаховского кольца постоянно жалуются автомобилисты. По мнению водителей, причина заторов — неправильно настроенный светофор на пересечении ул. Власихинской с шоссе Ленточный Бор. Из-за короткого "зеленого" окна, автомобилисты вынуждены простаивать довольно длительное время на этом перекрестке. Однако в мэрии считают, что изменение работы светофора вызовет увеличение аварийности.

"Учитывая вышеизложенное, считаем выполнение мероприятий по изменению режима работы светофорного объекта в районе пересечения ул. Власихинской с шоссе Ленточный Бор, а также строительство дополнительных светофорных объектов на участке ул. Власихинской, от Малахова до шоссе Ленточный Бор, нецелесообразным", – отметили в мэрии.

Справка

Третье малаховское кольцо в Барнауле построили в 2018 году. Общая стоимость работ составила около 300 миллионов рублей. Причем половину от этих средств выделила семья известных барнаульских предпринимателей – Ракшиных, которым принадлежит торговый центр "Волна", где расположен гипермаркет "Ашан". Движение по кольцу осуществляется по улице Малахова на Северный Власихинский проезд с выездом на Лазурную. С улицы Власихинской на улицу Малахова можно попасть по проезжей части Малой Малахова.