Кому грозят 30 нормативов за электроэнергию: интервью с экспертом БГЭС

Сегодня электросчетчики установлены у большинства барнаульцев. Собственники квартир, домов и офисов давно уже убедились, что оплачивать электроэнергию по ее фактическому расходу выгодно. Прибор учета позволяет существенно экономить на коммунальных платежах, но имеет свои особенности эксплуатации. Почему их необходимо знать каждому потребителю, в прямом эфире на "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал начальник технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.

Важный документ

– Юрий Сергеевич, можно ли установить счетчик, который 20 лет не эксплуатировался, новенький лежал в коробке, а сейчас про него вспомнили и хотят поставить вместо вышедшего из строя прибора учета?

– Если вы 20 лет назад приобрели счетчик, а по назначению решили его применить только сейчас, то сразу скажу, что устанавливать и использовать такой прибор для расчетов, к сожалению, нельзя. Даже если он не эксплуатировался. Он как минимум должен пройти поверку, которая для большинства электросчетчиков проводится с интервалом в 16 лет.

– Как можно узнать срок поверки электросчетчика?

– Из паспорта на прибор учета. Это важный документ, который обязательно нужно хранить и беречь. Без него ввести в эксплуатацию электросчетчик будет проблематично. Были случаи, когда потребитель терял документ и заказывал его дубликат на заводе-изготовителе. При покупке жилья также нужно у бывшего владельца спрашивать документы на установленные в квартире приборы учета, чтобы знать, когда у них наступит срок поверки.

Новый отсчет

– О чем говорит статистика, часто ли абоненты после окончания срока поверки снова вводят счетчик в эксплуатацию?

– Действительно, можно вызвать инспектора, который выведет прибор учета из эксплуатации, после чего его можно демонтировать и отвезти на поверку. Вопрос только в том, пройдет ли он ее. Вполне может не пройти, но заплатить за испытание все равно придется. Если электросчетчик получит сертификат о прохождении испытаний, то надо будет его установить и вызвать инспектора для введения счетчика в эксплуатацию и опломбировки. По времени вся процедура по поверки может занять более месяца.

Кроме того, нужно учитывать еще один факт – все приборы учета должны состоять в реестре средств измерений РФ. У нас у некоторых потребителей стояли румынские счетчики. Они были внесены в такой реестр. Но когда счетчики отработали 16-летний срок, их уже в реестре средств измерений не было.

– Когда нужно менять счетчики, куда можно обратиться и сколько это стоит?

– Можно позвонить в Барнаульскую горэлектросеть по телефону 506-001 и заказать услугу "под ключ". В удобное время придет инспектор и заменит прибор учета за 1500 рублей. Стоимость указана с демонтажом старого счетчика, установкой нового, включая его стоимость, и оформлением всех документов. Гарантия, чеки и паспорт прибора учета обязательно будут предоставлены. Также на новый счетчик распространяется гарантия завода-изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации – три года.

Запрет на вмешательство

– Когда мы говорим об электросчетчике, на что еще нужно обращать внимание?

– На наличие и целостность пломб. Таких на каждом счетчике должно быть три. Первую прибор учета получает на заводе после прохождения проверок ОТК. Вторую пломбу ставят организации, которые отвечают за поверку и выдают сертификаты государственного образца. На ней обязательно написано подразделение, которое это делало, год и квартал. Третью пломбу устанавливает ресурсоснабжающая организация. Она свидетельствует о правильности подключения электросчетчика. Энергоснабжающая организация всегда проверяет наличие всех ранее установленных пломб.

– На счетчике установлены три пломбы, и ответственность будет за повреждение любой из них.

– Да. Поскольку тогда будет возможен беспрепятственный доступ к токоведущим частям электрического счетчика и переключение его в такой режим работы, когда он не будет учитывать электроэнергию. С точки зрения закона это расценивается как самовольное вмешательство в работу прибора учета с целью искажения показаний прибора учета.

Отмечу, что все пломбы и знаки визуального контроля крепятся на проволоку. Они просто так не отпадут и не поменяют свое состояние без причины.

– Часто при проверке фиксируете отсутствие пломб?

– Нет. Отсутствие пломб не носит массового характера. Но иногда нарушения встречаются, всегда в таких случаях составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета и потребителям приходится оплачивать те дополнительные начисления, которые производятся на законных основаниях. Я называю это тридцать нормативов, когда в течение трех месяцев применяется десятикратный норматив потребления электроэнергии.

– О каких суммах идет речь?

– В рублях сумма составит от 30 до 50 тысяч рублей. Иногда она может быть и гораздо больше. Каждый зафиксированный факт срыва пломбы рассматривается индивидуально. Если окажется, что потребитель не виноват, то платить ему не придется.

Беседовала Ася Хлыновская