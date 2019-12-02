Кому грозят 30 нормативов за электроэнергию: интервью с экспертом БГЭС

Сегодня электросчетчики установлены у большинства барнаульцев. Собственники квартир, домов и офисов давно уже убедились, что оплачивать электроэнергию по ее фактическому расходу выгодно. Прибор учета позволяет существенно экономить на коммунальных платежах, но имеет свои особенности эксплуатации. Почему их необходимо знать каждому потребителю, в прямом эфире на "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал начальник технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.
Важный документ
– Юрий Сергеевич, можно ли установить счетчик, который 20 лет не эксплуатировался, новенький лежал в коробке, а сейчас про него вспомнили и хотят поставить вместо вышедшего из строя прибора учета?
– Если вы 20 лет назад приобрели счетчик, а по назначению решили его применить только сейчас, то сразу скажу, что устанавливать и использовать такой прибор для расчетов, к сожалению, нельзя. Даже если он не эксплуатировался. Он как минимум должен пройти поверку, которая для большинства электросчетчиков проводится с интервалом в 16 лет.
– Как можно узнать срок поверки электросчетчика?
– Из паспорта на прибор учета. Это важный документ, который обязательно нужно хранить и беречь. Без него ввести в эксплуатацию электросчетчик будет проблематично. Были случаи, когда потребитель терял документ и заказывал его дубликат на заводе-изготовителе. При покупке жилья также нужно у бывшего владельца спрашивать документы на установленные в квартире приборы учета, чтобы знать, когда у них наступит срок поверки.
Новый отсчет
– О чем говорит статистика, часто ли абоненты после окончания срока поверки снова вводят счетчик в эксплуатацию?
– Действительно, можно вызвать инспектора, который выведет прибор учета из эксплуатации, после чего его можно демонтировать и отвезти на поверку. Вопрос только в том, пройдет ли он ее. Вполне может не пройти, но заплатить за испытание все равно придется. Если электросчетчик получит сертификат о прохождении испытаний, то надо будет его установить и вызвать инспектора для введения счетчика в эксплуатацию и опломбировки. По времени вся процедура по поверки может занять более месяца.
Кроме того, нужно учитывать еще один факт – все приборы учета должны состоять в реестре средств измерений РФ. У нас у некоторых потребителей стояли румынские счетчики. Они были внесены в такой реестр. Но когда счетчики отработали 16-летний срок, их уже в реестре средств измерений не было.
– Когда нужно менять счетчики, куда можно обратиться и сколько это стоит?
– Можно позвонить в Барнаульскую горэлектросеть по телефону 506-001 и заказать услугу "под ключ". В удобное время придет инспектор и заменит прибор учета за 1500 рублей. Стоимость указана с демонтажом старого счетчика, установкой нового, включая его стоимость, и оформлением всех документов. Гарантия, чеки и паспорт прибора учета обязательно будут предоставлены. Также на новый счетчик распространяется гарантия завода-изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации – три года.
Запрет на вмешательство
– Когда мы говорим об электросчетчике, на что еще нужно обращать внимание?
– На наличие и целостность пломб. Таких на каждом счетчике должно быть три. Первую прибор учета получает на заводе после прохождения проверок ОТК. Вторую пломбу ставят организации, которые отвечают за поверку и выдают сертификаты государственного образца. На ней обязательно написано подразделение, которое это делало, год и квартал. Третью пломбу устанавливает ресурсоснабжающая организация. Она свидетельствует о правильности подключения электросчетчика. Энергоснабжающая организация всегда проверяет наличие всех ранее установленных пломб.
– На счетчике установлены три пломбы, и ответственность будет за повреждение любой из них.
– Да. Поскольку тогда будет возможен беспрепятственный доступ к токоведущим частям электрического счетчика и переключение его в такой режим работы, когда он не будет учитывать электроэнергию. С точки зрения закона это расценивается как самовольное вмешательство в работу прибора учета с целью искажения показаний прибора учета.
Отмечу, что все пломбы и знаки визуального контроля крепятся на проволоку. Они просто так не отпадут и не поменяют свое состояние без причины.
– Часто при проверке фиксируете отсутствие пломб?
– Нет. Отсутствие пломб не носит массового характера. Но иногда нарушения встречаются, всегда в таких случаях составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета и потребителям приходится оплачивать те дополнительные начисления, которые производятся на законных основаниях. Я называю это тридцать нормативов, когда в течение трех месяцев применяется десятикратный норматив потребления электроэнергии.
– О каких суммах идет речь?
– В рублях сумма составит от 30 до 50 тысяч рублей. Иногда она может быть и гораздо больше. Каждый зафиксированный факт срыва пломбы рассматривается индивидуально. Если окажется, что потребитель не виноват, то платить ему не придется.
Беседовала Ася Хлыновская
Комментарии
счётчик на площядке лестничной, там ходи кто хочешь, да сам проверяющий может всё оторвать а потом плати 50 тыс - вы там не охренели ваще в своей конторке блатной?!?!?!?!?
2.12.2019 07:05
месный
Чудо в перьях, а что тебе мешает повешать замок для недопущения несанкционированного доступа к счетчику? Или тебе лишь бы прокукарекать из под пальмы, которую ты только на картинке видел, а дальше трава не расти?
2.12.2019 08:10
- гость -
Молодой человек, Вас родители научили только хамить людям? Культура общения для Вас вообще незнакома? К Вашему сведению, со щитков расположенных на площадках, замки срывают, а счетчики воруют!
купи сам счетчик, а потом еще за свои же деньги поставь. причем жди, когда соизволит прийти в его рабочее время. Монополисты что хотят, то и делают
- гость -
2.12.2019 07:05
месный
Чудо в перьях, а что тебе мешает повешать замок для недопущения несанкционированного доступа к счетчику? Или тебе лишь бы прокукарекать из под пальмы, которую ты только на картинке видел, а дальше трава не расти?
Нельзя доступ ограничивать таким образом, при пожаре фиг обесточишь
2.12.2019 08:17
- гость -
Милая бабушка, счетчики воровали наркоманы в конце 90-х начале 00-х. Так же как и магнитолы из машин. Сейчас же они не представляют интереса. При цене нового счетчика в 500 рублей только упоротый обдолбыш будет покупать б/у. Так что оставьте свои сказки для мясного. Он во всякую хрень до сих пор верит.
2.12.2019 08:17
Filin
счетчик покупал, установка электриком ТСЖ абсолютно бесплатно. человека с энергосбыта пришлось подождать. тут согласен.
Нельзя доступ ограничивать таким образом, при пожаре фиг обесточишь
Каким образом возможность доступа к счетчику вам поможет обесточить? Обесточивают квартиры полуавтоматами. А для них обычно отдельная крышка в электрическом щитке.
нарисуйте куда замок вешать на пломбе))) и все станет понятным где счетчик где автоматы и где щиток, и как защитить недорого
2.12.2019 08:10
- гость -
ну пока, петух, кроме твоего кукареканья из твоего клюва по делу больше ничё не вылетело! Да и кроме как кукарекнуть петух по определению ничё больше и не может.
Кражи счётчиков из этажных электрощитков давно прекратились.На данном отрезке времени это не актуально.
2.12.2019 08:33
- гость -
Вы правда не понимаете о чем речь, или тупо троллите?
Что-то картинка не хочет вставляться. Вот вам ссылка.
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1793884/2befcc58-4371-4b9a-af5a-1546bb567762/s1200
Посмотрите и подумайте куда можно повешать замок, чтобы к счетчику никто не имел доступ без ключа, а значит и пломба останется в целостности.
2.12.2019 08:41
месный
Что и требовалось доказать. Сидишь и кукарекаешь. Чепушила...
Какой смысл срывать пломбы,тем более проверяющим?Сразу попадётся.Вот разве что обиженным на хозяев строителям ремонтникам?)
Сегодня мне горсеть снилась. Всем привет!!!!
2.12.2019 08:27
- гость -
Молодой человек, может быть Вы и правы и сейчас уже счетчики не воруют, я давно электриком работал. Для проверки пломб и самого счетчика требуется беспрепятственный доступ к прибору учета, а щиток на замке. Прошу не путать со снятием показаний - имеется специальное окошко в дверке.
2.12.2019 08:49
- гость -
Да так по приколу или от злости или план по штрафам выполнить, да мало ли какая причина может быть. Пломбы сорвать возможно и это факт!
Месный,ну ты подумай,хозяин например сразу после ухода инспектора заглянет в щиток.Даже если раз пролетит,ну два.Все равно разборки настанут.
счетчики крали алкаши и обменивали на бутылку.
2.12.2019 09:17
- гость -
Пломба срывается не в момент ухода инспектора, а в момент проверки. Вас ставят перед фактом, что пломба нарушена (проволочка порвана) и Вы уже пытаетесь доказать что ничего не делали, но никто не будет слушать Ваших доказательств...