И новогодние огни засияют повсюду: где купить праздничную продукцию со скидкой

Совсем скоро наступит Новый год! Это время чудес, и до него остается меньше месяца. Пожалуй, пришла пора начать подготовку к главному празднику года.

Хотите окунуться в сказку? Тогда вам в "Алтайэнергосбыт"! До конца декабря 2019 года компания предлагает приобрести новогоднюю продукцию со скидкой 10%. В наличии искусственные елки, уличные и бытовые гирлянды, декоративные деревья и многое другое!

Подробности уточняйте у специалистов компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Телефоны:

в Алтайском крае: +7 (3852) 560-660

в Республике Алтай: +7 (38822) 20-570

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