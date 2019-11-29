шоу – не подстава. Сергей Сафронов ответил антифанатам "Битвы экстрасенсов"

Ведущий "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ Сергей Сафронов заявил, что никакой подставы и никакого сценария в программе нет.

"Экстрасенсы говорят то, что видят, что чувствуют, что думают. Лично я всегда считал, что они больше психологи. У людей всего-навсего три важных проблемы – это личная жизнь, здоровье и карьера. За счет огромного времени наблюдения за людьми, я думаю, что любой, так называемый экстрасенс, четко понимает, какая проблема есть у человека, который оказался перед ним", – сказал в эфире радио Energy Сафронов.

Также иллюзионист отметил, что всегда были разоблачения, которые еще больше привлекают внимание аудитории к шоу.

"Людей, которые не верят в экстрасенсов и в "Битву экстрасенсов", как было огромное количество, так и осталось, что меня безумно радует", – сказал Сафронов.

Напомним, что не так давно в СМИ бурно обсуждали ситуацию с кавээнщиками, которым продюсеры "битвы" предлагали стать колдунами и магами. Нужно было просто придумать себе образ и какие-то "фишки".