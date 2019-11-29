Собака пронесла по улицам Саратова обглоданную человеческую голову

Житель Заводского района Саратова рассказал, что увидел на улице собаку, которая несла в зубах человеческую голову, пишет "Лента". Обнаружение останков подтвердили правоохранительные органы.
Определить возраст и установить личность погибшего очень сложно, так как голова обглодана животными. Мужчина, который обнаружил пса, уточнил, что неподалеку находится свалка, где часто питаются брошенные звери.
На место происшествия приехали сотрудники полиции. В ходе осмотра свалки ими была обнаружена человеческая ступня в кроссовке 40-го размера.
Предположительно, останки принадлежат взрослому мужчине, личность которого устанавливается.
Комментарии
Каждую неделю новость про расчленёночку. Тенденция однако
Вневедомственный сотрудник мвд. Собака-эксперт))
Теперь собакен будет рассматривать людей как свою потенциальную еду.
Это явно голова опричника. Всё течёт, всё меняется.
Но все сильней кусала злая голова .....
Наполеона, друга Ростиславовича рядом не заметили?