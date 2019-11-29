Собака пронесла по улицам Саратова обглоданную человеческую голову

Житель Заводского района Саратова рассказал, что увидел на улице собаку, которая несла в зубах человеческую голову, пишет "Лента". Обнаружение останков подтвердили правоохранительные органы.

Определить возраст и установить личность погибшего очень сложно, так как голова обглодана животными. Мужчина, который обнаружил пса, уточнил, что неподалеку находится свалка, где часто питаются брошенные звери.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. В ходе осмотра свалки ими была обнаружена человеческая ступня в кроссовке 40-го размера.

Предположительно, останки принадлежат взрослому мужчине, личность которого устанавливается.