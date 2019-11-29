Почти 137 тысяч губернаторских новогодних подарков изготовят в Алтайском крае

За счет краевого бюджета в 2019 году приобретут около 137 тысяч новогодних подарков для детей, сообщает Минобрнауки Алтайского края.

Подарки получат учащиеся начальных классов, дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, для детей, которым нельзя употреблять глютен, приобретут 170 специальных подарков.

В праздничную коробку помимо сладкой продукции будет вложена интерактивная тематическая папка "Я люблю свой край": карта Алтайского края, пазлы, кроссворд и "Краеведческий алфавит" с фотографиями известных людей и краевых достопримечательностей и QR кодом, позволяющим узнать их историю, рассказали в ведомстве. Кроме того, конфет в ней станет на 100 граммов больше.

За счет муниципалитетов куплено 35 тысяч подарков, которые получат ученики 5-6 классов, а также дети из многодетных семей или находящиеся под опекой.