Цветы в декабре не сажать. Романенко проверил сорванный ремонт сквера в Рубцовске

Рубцовский сквер Победы, где вовремя не выполнили благоустройство, хотя деньги были, стал поводом для визита спикера Алтайского краевого Заксобрания Александра Романенко. Депутат проверил, почему это произошло, передает пресс-служба АКЗС.

Сквер должны были открыть к 10 ноября. На это из бюджета выделили 20,2 млн рублей. Но исполнитель не успел сделать все работы в срок, это связано и с тем, что контракт с ним заключили только 3 сентября. Сначала продлили срок сдачи объекта до 30 ноября, а потом администрация города и вовсе отказалась от подрядчика (те успели выполнить работы только на 8 млн рублей). Новый муниципальный контракт заключили 25 ноября с ООО "Алтайлавстрой". Компания должна обустроить сквер к 25 декабря за 10,8 млн рублей.

"Мы договорились, что 20 декабря – конечная дата завершения работ, погодная обстановка позволяет. Конечно, сейчас не все удастся, цветы в декабре сажать не будем, дождемся весны. Но основные работы должны быть выполнены сейчас и без дополнительных трат, чтобы население не упрекнуло власть в том, что она дотянула до последнего, а теперь вбухивает бюджетные деньги", – сказал во время посещения сквера Александр Романенко.

Он также обратил внимание местных чиновников на недопустимость удорожания работ. Романенко подчеркнул, что ситуация с затягиванием сроков рассматривалась на краевом уровне, в том числе на заседании президиума регионального отделения партии.

Кстати, этот объект выбрали сами жители во время общественного голосования. Здесь должны были выкорчевать пни, посадить новые деревья и кусты, построить детскую площадку, обновить освещение, пешеходные дорожки, установить скамейки.