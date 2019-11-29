"Газель" столкнулась с трамваем в Барнауле. Движение встало

На улице Попова "Газель" столкнулась с трамваем, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул". Уточняется, что инцидент произошел напротив дома № 220.
Ущерб автомобилю и трамваю нанесен незначительный, но тем не менее стоят они на трамвайных путях. Движение электротранспорта заблокировано в обе стороны.
Автомобилям переехать трамвайные пути также не получится.
Комментарии
Ну и как вообще городские власти собираются развивать общественный транспорт, когда даже трамвай не имеет обособленной инфраструктуры и постоянно попадает в ДТП с участием автотранспорта?
Трамвайные переезды приравнять к железнодорожным и аварий меньше будет.