"Газель" столкнулась с трамваем в Барнауле. Движение встало

На улице Попова "Газель" столкнулась с трамваем, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул". Уточняется, что инцидент произошел напротив дома № 220.

Ущерб автомобилю и трамваю нанесен незначительный, но тем не менее стоят они на трамвайных путях. Движение электротранспорта заблокировано в обе стороны.

Автомобилям переехать трамвайные пути также не получится.