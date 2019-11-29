Изысканный рецепт к выходным: салат с форелью, томатами черри и муссом из авокадо

Превратить свою кухню в утонченный ресторан? Нет ничего проще! Вам точно удастся удивить своих домашних и гостей, если вы предложите им отведать салат из слабосоленой форели с муссом из авокадо и томатами черри. Это блюдо не оставит равнодушным никого!
Что потребуется?
На 4 порции:
Слабосоленая форель – 400 гр.
Авокадо – 1 шт.
Сыр фетаки – 200 гр.
Руккола и салат ромейн – по 1 упаковке
Томаты черри – 300 гр.
Сушеные томаты — 100 гр.
Смесь перцев и морской соли – 2 ст.л.
Коньяк – 2 ст.л.
Соевый соус – 3 ст.л.
Масла льняное и рапсовое ТМ "Ремесленное" — по 2 ст.л.
Как готовить?
1. Маринуем очищенную форель в смеси перцев, морской соли и небольшого количества коньяка. Рыбу переворачиваем, чтобы со всех сторон были специи, поливаем сверху рапсовым маслом ТМ "Ремесленное" и ставим мариновать на 15-20 минут.
2. Чистим авокадо, помещаем в блендер, добавляем сыр фетаки и льняное масло ТМ "Ремесленное" и рукколу (или любую другую зелень). Все это измельчаем до однородной массы, чтобы получить мусс.
3 . Томаты черри нарезаем пополам. Часть, где была плодоножка, удаляем.
4. Листы салата ромейн моем в проточной воде.
5. Делаем заправку из рапсового масла ТМ "Ремесленное", сушеных томатов и соевого соуса.
Приятного аппетита!
Остается добавить, что растительные масла под торговой маркой "Ремесленное" от компании "АгроСевТорг" – уникальные для Алтайского края продукты. К примеру, рапсовое масло "Ремесленное" по содержанию микроэлементов и витаминов превосходит оливковое и при этом в два раза доступнее его по цене.
Технология холодного отжима, используемая мастерами компании при производстве масла, – самая щадящая для сохранности полезных веществ. Масло "Ремесленное" отлично подойдет для заправки салатов и в качестве основы для соусов. Спрашивайте в магазинах нашего города!
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