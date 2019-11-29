Росреестр пытается отнять привокзальную площадь у Барнаульского аэропорта

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алтайского края направило в суд жалобу на АО "Авиапредприятие "Алтай", пишет "Банкфакс".

Из документов следует, что после банкротства "Барнаульского государственного предприятия" АО "Авиапредприятие "Алтай" заключило договор купли-продажи с Алтайским краевым фондом имущества и конкурсным управляющим. Согласно договору фирма получила оборудование, транспортные средства и объекты недвижимости на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему дороги и площади. Однако они не были оформлены должным образом.

Позже предприятие попыталось зарегистрировать право собственности на эти объекты через Росреестр, но получило отказ. Доказать право собственности аэропорту удалось через суд. Теперь Росреестр пытается оспорить это решение.